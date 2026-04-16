شبکه خبری فاکس گزارش داد در حالی که محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران وارد مرحله اجرایی شده، گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران همچنان با استفاده از شبکه‌های پنهان فراساحلی، صادرات نفت خود را ادامه می‌دهد.

فاکس‌ به نقل از یک شرکت اطلاعات دریایی گفت ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران خارج از مسیرهای رسمی جابه‌جا شده است.

به گزارش این شبکه خبری، شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» اعلام کرده است که [حکومت] ایران برای دور زدن محاصره جدید آمریکا، از شبکه‌های مخفی انتقال نفت در دریا استفاده می‌کند. این محاصره از دوشنبه ۲۴ فروردین و در پی شکست مذاکرات میان تهران و واشینگتن و در چارچوب فشارهای نظامی و اقتصادی جدید آغاز شد.

بر اساس این گزارش، [حکومت] ایران همچنان نفت خود را از طریق مسیرهای غیرمستقیم و انتقال کشتی‌به‌کشتی در آب‌های آزاد توزیع می‌کند.

ویندوارد می‌گوید تا ۲۴ فروردین، دست‌کم ۱۱ نفتکش حامل حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های فراساحلی مالزی مستقر بوده‌اند؛ منطقه‌ای که به‌عنوان یک هاب انتقال کشتی‌به‌کشتی شناخته می‌شود.

این شرکت تاکید کرد که این نفتکش‌ها یا در انتظار تخلیه بار به کشتی‌های دیگر هستند یا خود را برای ادامه مسیر آماده می‌کنند. به گفته ویندوارد، این تمرکز نشان‌دهنده استفاده مستمر [حکومت] ایران از سازوکارهای ذخیره‌سازی و انتقال فراساحلی است که امکان تداوم صادرات نفت بدون عبور مستقیم از تنگه هرمز را فراهم می‌کند.