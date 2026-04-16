رییس قوه قضاییه: آمریکا نمیتواند برای ما ضربالاجل تعیین کند
در ادامه لفاظیهای مقامهای حکومت ایران در روزهای اخیر، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، گفت کنترل تنگه هرمز و «ابتکار عمل در تمامی جبههها» در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و «آمریکاییها نمیتوانند برای ما ضربالاجل تعیین کنند».
او همچنین بر ادامه سرکوب شهروندان تاکید کرد و افزود: «نباید اقدام یک فرد در همراهی با دشمن متجاوز را کوچک شمرد. قانون تکلیف فردی را که برای دشمن اطلاعات ارسال کرده، روشن کرده است. به هیچ وجه در این فقره نباید مماشات و اغماض به خرج داد.»
رییس قوه قضاییه ادامه داد: «کسی که با فرستادن یک آدرس به دشمن کمک کرد، کار کمی نکرده است.»