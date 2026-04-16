ترامپ: لبنان و اسرائیل برای یک آتشبس ۱۰ روزه توافق کردند
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا از «گفتوگوهای بسیار خوب» با جوزف عون رییسجمهور لبنان، و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل خبر داد و در شبکه تروث سوشال نوشت: «این دو رهبر توافق کردهاند که برای دستیابی به صلح میان کشورهایشان، بهطور رسمی یک آتشبس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا آغاز کنند.»
ترامپ افزود سهشنبه، دو کشور برای نخستین بار در ۳۴ سال گذشته در واشینگتن و با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کردند.
رییسجمهور آمریکا گفت به جیدی ونس، معاون خود و همچنین روبیو و دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، دستور داده با اسرائیل و لبنان برای دستیابی به صلح پایدار همکاری کنند.
ترامپ در پایان نوشت که پایان دادن به ۹ جنگ برای او افتخار بوده و این مورد دهمین آنها خواهد بود.
نماینده روسیه پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که برای بررسی دلایل تصویب نشدن یک قطعنامه درباره تنگه هرمز در شورای امنیت برگزار شد، گفت جلوگیری از اقدامات شتابزده در شورای امنیت زمینه توافقهای اولیه و آغاز روند دیپلماتیک را فراهم کرد.
او بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و اقیانوسها تاکید و خواستار پایان حملات به ناوگان تجاری و بازگشایی مسیرهای دریایی شد.
همچنین نماینده چین در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «اقدامات شورای امنیت باید در جهت کاهش تنشها باشد. این اقدامات نباید ظاهری از مشروعیت به عملیات نظامی غیرمجاز بدهند یا مجوزی برای استفاده از زور صادر کنند، چه رسد به اینکه موجب تشدید بیشتر تنشها و دامنزدن به درگیری شوند.»
نماینده کویت در مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت: «ما از جدی بودن تهدیدات موجود آگاهیم و متعهد به حفاظت از امنیت دریایی و تضمین تداوم تجارت بینالمللی هستیم.»
او افزود: «از اینرو، کشورهای ما قصد دارند بهصورت جمعی به همکاری و هماهنگی نزدیک با کشورهای عضو با هدف ارائه پیشنویس جدیدی از قطعنامه برای تضمین آزادی ناوبری دریایی ادامه دهند.»
آکسیوس گزارش داد که مشارکت آمریکا در جنگ ایران و آنچه «همراهی با برنامههای نظامی اسرائیل» در قبال جمهوری اسلامی خوانده، سبب شده است تعداد بیشتری از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا از اسرائیل فاصله بگیرند و مخالفت با «تخصیص بودجه برای تامین تسلیحات دفاعی» این کشور شدت یافته است.
وبسایت خبری آکسیوس در گزارشی که پنجشنبه ۲۷ فروردین منتشر شد، با نمایندگانی از طیفهای گوناگون دموکرات درباره موضعشان نسبت به تامین بودجه دفاعی اسرائیل، بهویژه گنبد آهنین، مصاحبه کرده و نتیجه گرفته است که هرچند دموکراتها حتی پیش از جنگ اسرائیل و حماس هم بهتدریج از اسرائیل فاصله میگرفتند، اما دخالت آمریکا در جنگ ایران، مساله را از حوزه سیاست خارجیِ انتزاعی خارج کرده و آن را به موضوعی بسیار مهمتر و ملموستر برای رایدهندگان آمریکایی تبدیل کرده است.
آکسیوس همچنین نوشت که بهجز دموکراتهایی که بهصراحت با تامین مالی اسرائیل از سوی آمریکا مخالفند، دموکراتهای میانهرو و آنهایی که در حوزههای انتخابیه رقابتی قرار دارند، از سوی رایدهندگان و فعالان سیاسی تحت فشارند تا موضع سختگیرانهتری علیه اسرائیل اتخاذ کنند.
یکی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که به شرط ناشناس ماندن با این رسانه گفتوگو کرده است، تاکید کرد که این موضوع در انتخابات مقدماتی برای او مشکلساز شده بود.
او دلیل اصلی مخالفت افکار عمومی با تامین مالی تسلیحات دفاعی را بیش از هرچیز «احتمالا جنگ با ایران» خواند و افزود: «مردم در آمریکا میپرسند "چرا در این جنگ لعنتی درگیریم؟" و "چرا همه راهها به نتانیاهو ختم میشود؟"»
نمایندگان مخالف اسرائیل چه میگویند؟
مکسول فراست، نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا، به آکسیوس گفت که مخالفت با استفاده از پول مالیاتدهندگان آمریکایی برای تامین مالی سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» اسرائیل «چهار سال پیش دیدگاهی بهشدت حاشیهای و افراطی تلقی میشد» اما دیگر اینطور نیست.
جیم مکگاورن، دیگر عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت ماساچوست، نیز به این رسانه گفت که دیگر «نمیتواند از کمک نظامی بیشتر» به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حمایت کند. او که پیشتر از حامیان اختصاص بودجه به گنبد آهنین اسرائیل بود، اکنون بهدلیل آنچه «فقدان پاسخگویی» خواند، به صف نمایندگانی پیوسته که دیگر دستکم به راحتی حاضر به ادامه آن حمایت نیست.
مارک پوکان، نماینده دموکرات از ایالت ویسکانسین هم که سال ۲۰۲۱ به تامین مالی گنبد آهنین رای مثبت داده بود، اکنون اینطور استدلال میکند که اسرائیل به اندازه کافی پول دارد که جنگهایی را که به راه انداخته پیش ببرد و اصلا به پول آمریکا نیازی ندارد.
آکسیوس تاکید کرده است که در رایگیری سال ۲۰۲۱ تنها هشت نماینده دموکرات به این بودجه رای منفی دادند.
دموکراتهای حامی اختصاص بودجه به اسرائیل چه میگویند؟
آکسیوس به نقل از گروه دیگر دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا نوشته است که همچنان گروهی حاضر نیستند تا آنجا پیش بروند که خواستار کاهش تدریجی بودجه آمریکا برای گنبد آهنین شوند.
جری ندلر، نماینده دموکرات از ایالت نیویورک و یک ترقیخواه یهودی، یکی از آنهاست. او با تاکید بر اینکه «آماده نیستم تا این حد پیش بروم» گفت که رهبری نتانیاهو، روابط اسرائیل با دموکراتها را به جایگاه بسیار بدی رسانده است.
برد اشنایدر، نماینده دموکراتِ ایالت ایلینوی، نیز معتقد است که ایالات متحده از تمام سرمایهگذاریهایش در برنامههای مشترکی چون گنبد آهنین، پیکان و فلاخن داوود سوده برده و نمیتوان این موضوع را به یک تعهد ساده تقلیل داد.»
این بحثها در حالی بر اردوگاه دموکراتهای کنگره آمریکا سایه انداخته است که بهنوشته آکسیوس، کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل، موسوم به آیپک، در انتخابات آمریکا میلیونها دلار هزینه میکند تا میانهروهای حامی اسرائیل را تقویت و منتقدان حکومت اسرائیل را از میدان بهدر کند.
نتانیاهو حدود چهار ماه پیش به نشریه اکونومیست گفت که میخواهد اسرائیل ظرف ۱۰ سال آینده کمک نظامی آمریکا را «بهتدریج کاهش دهد.»
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی به ایران اینترنشنال گفت: «تلاش جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و سپس گرفتن عوارض، نه تنها از سوی آمریکا پذیرفته نشده، بلکه کشورهای منطقه نیز که در واقع بیشترین آسیب را از این وضع میبینند، به تندی واکنش نشان دادند و این اقدام را اخاذی، باجگیری و گروگانگیری قلمداد کردند.»
برزگر افزود: «حتی عمان هم پیشنهاد جمهوری اسلامی برای تقسیم این عوارض بین دو کشور را رد کرده است و کشورهای دیگر که واردکنندگان انرژی هستند، هم مخالف هستند.»
او ادامه داد: «بنابراین اساسا زمینی اجرایی و پذیرشی در سطح جهانی برای پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی وجود ندارد و در مواردی هم که عوارض پرداخت شده، از جمله به صورت رمزارز، ابهامات بسیاری وجود دارد.»
برزگر با اشاره به محاصره دریایی جنوب ایران از سوی آمریکا در پی بسته شدن تنگه هرمز، گفت که چنین محاصرهای، دسترسی ایران به جهان را مختل کرد و به اقتصاد کشور آسیب رسانده و در نتیجه انسداد تنگه هرمز نه تنها هیچ نتیجه مثبتی تا اکنون برای جمهوری اسلامی نداشته بلکه «یک شکست» قلمداد میشود.
این تحلیلگر درباره شکافها در درون جمهوری اسلامی نیز گفت: «جمهوری اسلامی همواره وضعیت تناقضآمیزی داشته است و علیرغم اینکه در عرصه عمومی نشان داده یک جهتگیری را داشته اما دچار اختلافات درونی بوده است، زیرا بین باندهای مختلف قدرت و جناحهای مختلف، تضاد منافع وجود دارد.»
برزگر گفت: «در دوره علی خامنهای، او به هر حال به نوعی سعی میکرد که این اختلافات را مدیریت کند و او فصلالخطاب قلمداد میشد. اما الان در نبود یک رهبری، و در غیبت مؤثر جانشین او که گفته میشود پسرش است، ما عملا نشانهای از حضور رهبر در تصمیمگیریها را ندیدهایم و این اختلافات طبیعتا میتواند همچنان ادامه پیدا کند و بسته به شرایط، یک گروه میتواند علیه یک گروه دیگر دست به اقداماتی بزند یا از اشتباهات جریان رقیب استفاده کند.»
این تحلیلگر تاکید کرد: «برای توافق صرفا توافق آمریکا با شخصی مثل قالیباف مهم نیست، بلکه کلیت سپاه پاسداران و کلیت قدرت در جمهوری اسلامی باید توافق کند که رسیدن به چنین اجماعی هم در داخل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی البته کار آسانی نیست.»