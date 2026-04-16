به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانک‌های خود نگه دارند، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت.

او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «به کشورها اعلام کرده‌ایم اگر نفت ایران را خریداری کنید یا پول ایران در بانک‌های شما باشد، آماده اعمال تحریم‌های ثانویه هستیم.»

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که محاصره دریایی آمریکا علیه حکومت ایران از روز دوشنبه ۲۴ فروردین آغاز شده و جنگ وارد هفته هفتم خود شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، انتظار می‌رود این محاصره باعث توقف خرید نفت ایران توسط چین شود؛ کشوری که پیش‌تر بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی دریایی ایران را خریداری می‌کرد.

بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حساب‌هایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.

در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نفت ایران اعمال کرده و بیش از دو ده فرد، شرکت و شناور را هدف قرار داده است.

این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا یک معافیت ۳۰ روزه برای صادرات نفت ایران در دریا صادر کرده بود؛ معافیتی که به گفته بسنت، موجب ورود حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران به بازار جهانی شد. او تایید کرد که این معافیت که در ۲۰ مارس صادر شده و در ۱۹ آوریل به پایان می‌رسد، تمدید نخواهد شد .

همزمان، آمریکا معافیت مشابه برای نفت روسیه را نیز تمدید نکرده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت خزانه‌داری آمریکا به کشورهایی از جمله چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی و عمان نامه‌هایی ارسال کرده و نسبت به فعالیت بانک‌هایی که به گفته واشینگتن با تراکنش‌های غیرقانونی ایران مرتبط هستند، هشدار داده است.

در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است دارایی‌های مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.

بسنت گفت حملات [حکومت] ایران به کشورهای منطقه باعث شده این کشورها همکاری بیشتری با آمریکا داشته باشند و دسترسی به اطلاعات مالی حکومت ایران افزایش یابد. او افزود: «ایرانی‌ها با حمله به همسایگان خود در خلیج فارس اشتباهاتی مرتکب شدند که ممکن است مرگبار باشد و اکنون این کشورها تمایل بیشتری برای شفاف‌سازی مالی یا بررسی دقیق‌تر منابع مالی دارند.»

به گفته او، آمریکا پیامی مشابه به کشورهای خلیج فارس و نهادهای مالی ارسال کرده و هشدار داده است در صورت شناسایی دارایی‌های ایران در بانک‌های آنها، تحریم‌ها اعمال خواهد شد.

بسنت در پایان تاکید کرد که تهران باید بداند فشار اقتصادی ناشی از این اقدامات، «کمتر از حملات نظامی نخواهد بود.»

