شهباز شریف، بن سلمان را در جریان تلاش پاکستان برای کاهش تنش بین آمریکا و ایران قرار داد
دفتر شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، بامداد پنجشنبه اعلام کرد که او در جریان سفر به ریاض، و دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، را در جریان تلاشهای اسلامآباد برای کاهش تنشهای بین آمریکا و ایران قرار داد.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیر پاکستان، شریف بر حمایت کامل پاکستان از کاهش تنش بین دو کشور تاکید کرد.
بن سلمان نیز از آنچه که نقش سازنده شریف و فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در روند صلح توصیف شد، تمجید کرد.
پس از این دیدار، فرمانده ارتش پاکستان به تهران رفت.
شبکه خبری فاکس گزارش داد در حالی که محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران وارد مرحله اجرایی شده، گزارشها حاکی از آن است که تهران همچنان با استفاده از شبکههای پنهان فراساحلی، صادرات نفت خود را ادامه میدهد.
فاکس به نقل از یک شرکت اطلاعات دریایی گفت دهها میلیون بشکه نفت ایران خارج از مسیرهای رسمی جابهجا شده است.
به گزارش این شبکه خبری، شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» اعلام کرده است که [حکومت] ایران برای دور زدن محاصره جدید آمریکا، از شبکههای مخفی انتقال نفت در دریا استفاده میکند. این محاصره از دوشنبه ۲۴ فروردین و در پی شکست مذاکرات میان تهران و واشینگتن و در چارچوب فشارهای نظامی و اقتصادی جدید آغاز شد.
بر اساس این گزارش، [حکومت] ایران همچنان نفت خود را از طریق مسیرهای غیرمستقیم و انتقال کشتیبهکشتی در آبهای آزاد توزیع میکند.
ویندوارد میگوید تا ۲۴ فروردین، دستکم ۱۱ نفتکش حامل حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت ایران در آبهای فراساحلی مالزی مستقر بودهاند؛ منطقهای که بهعنوان یک هاب انتقال کشتیبهکشتی شناخته میشود.
این شرکت تاکید کرد که این نفتکشها یا در انتظار تخلیه بار به کشتیهای دیگر هستند یا خود را برای ادامه مسیر آماده میکنند. به گفته ویندوارد، این تمرکز نشاندهنده استفاده مستمر [حکومت] ایران از سازوکارهای ذخیرهسازی و انتقال فراساحلی است که امکان تداوم صادرات نفت بدون عبور مستقیم از تنگه هرمز را فراهم میکند. متن گزارش را در اینجا بخوانید .
آمریکا همزمان با تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی، خریداران نفت ایران را به تحریمهای ثانویه تهدید کرد و از کشورهای خلیج فارس خواست داراییهای مرتبط با مقامها و نهادهای ایرانی را مسدود کنند. این اقدامات در چارچوب اجرای محاصره دریایی و افزایش فشار اقتصادی بر تهران صورت میگیرد.
به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرده است کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «به کشورها اعلام کردهایم اگر نفت ایران را خریداری کنید یا پول ایران در بانکهای شما باشد، آماده اعمال تحریمهای ثانویه هستیم.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که محاصره دریایی آمریکا علیه حکومت ایران از روز دوشنبه ۲۴ فروردین آغاز شده و جنگ وارد هفته هفتم خود شده است. به گفته مقامهای آمریکایی، انتظار میرود این محاصره باعث توقف خرید نفت ایران توسط چین شود؛ کشوری که پیشتر بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی دریایی ایران را خریداری میکرد.
بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حسابهایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.
در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهایی را علیه زیرساختهای حملونقل نفت ایران اعمال کرده و بیش از دو ده فرد، شرکت و شناور را هدف قرار داده است.
این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که آمریکا یک معافیت ۳۰ روزه برای صادرات نفت ایران در دریا صادر کرده بود؛ معافیتی که به گفته بسنت، موجب ورود حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران به بازار جهانی شد. او تایید کرد که این معافیت که در ۲۰ مارس صادر شده و در ۱۹ آوریل به پایان میرسد، تمدید نخواهد شد.
همزمان، آمریکا معافیت مشابه برای نفت روسیه را نیز تمدید نکرده است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که وزارت خزانهداری آمریکا به کشورهایی از جمله چین، هنگکنگ، امارات متحده عربی و عمان نامههایی ارسال کرده و نسبت به فعالیت بانکهایی که به گفته واشینگتن با تراکنشهای غیرقانونی ایران مرتبط هستند، هشدار داده است.
در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است داراییهای مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.
بسنت گفت حملات [حکومت] ایران به کشورهای منطقه باعث شده این کشورها همکاری بیشتری با آمریکا داشته باشند و دسترسی به اطلاعات مالی حکومت ایران افزایش یابد. او افزود: «ایرانیها با حمله به همسایگان خود در خلیج فارس اشتباهاتی مرتکب شدند که ممکن است مرگبار باشد و اکنون این کشورها تمایل بیشتری برای شفافسازی مالی یا بررسی دقیقتر منابع مالی دارند.»
به گفته او، آمریکا پیامی مشابه به کشورهای خلیج فارس و نهادهای مالی ارسال کرده و هشدار داده است در صورت شناسایی داراییهای ایران در بانکهای آنها، تحریمها اعمال خواهد شد.
بسنت در پایان تاکید کرد که تهران باید بداند فشار اقتصادی ناشی از این اقدامات، «کمتر از حملات نظامی نخواهد بود.»
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که یک کشتی باری با پرچم جمهوری اسلامی سهشنبه پس از ترک بندرعباس، خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل ایران، تلاش کرد از محاصره آمریکا عبور کند، اما ناوشکن مجهز به موشک هدایتشونده «اسپروآنس» با موفقیت مسیر این کشتی را تغییر داد.
سنتکام افزود که این کشتی اکنون در حال بازگشت به ایران است.
در این حال، ارتش آمریکا اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از دوشنبه تاکنون، ۱۰ کشتی به ایران بازگردانده شدهاند و هیچ شناوری موفق به عبور نشده است.
روزنامه دیلی تلگراف به نقل از «دیپلماتهای خلیج فارس» نوشت: عربستان سعودی از آمریکا خواسته است که فشار نظامی خود بر جمهوری اسلامی را کاهش دهد و به میز مذاکرات بازگردد، زیرا نگران اقدام تلافیجویانه احتمالی است که میتواند کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کند.
به نوشته این روزنامه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از واشینگتن خواسته است که محدودیتهای دریایی خود علیه بنادر ایران را در پی نگرانیها از تشدید تنشهای منطقهای لغو کند.
دیلی تلگراف اشاره کرد که رایزنیهای عربستان نشاندهنده نگرانیها در ریاض است مبنی بر اینکه تهران در واکنش به محاصره آمریکا، به متحدان حوثی خود در یمن دستور دهد تنگه بابالمندب در دریای سرخ را که بخش زیادی از صادرات نفت عربستان از آن عبور میکند، مسدود کنند.