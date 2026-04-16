نتبلاکس خسارت قطع اینترنت در ایران را حدود ۱.۸ میلیارد دلار برآورد کرد
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قطع اینترنت در ایران پس از ۱۱۲۸ ساعت، همچنان ادامه دارد و وارد چهلوهشتمین روز خود شده است.
نتبلاکس افزود این سطح از سانسور از نظر وسعت و شدت در یک جامعه متصل به اینترنت «بیسابقه» است.
به گزارش این نهاد، خاموشی دیجیتال در ایران تاکنون حدود ۱.۸ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به بار آورده و پیامدهای منفی حقوق بشری نیز به همراه داشته است.
نتبلاکس نوشت برآورد خسارت قطع اینترنت در ایران بر اساس روش COST به دست آمده است.
این روش برای محاسبه خسارت ناشی از قطع یا اختلال اینترنت به کار میرود و با استفاده از شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، میزان وابستگی اقتصاد به اینترنت و مدت زمان قطعی، زیان واردشده به فعالیتهای اقتصادی را تخمین میزند.