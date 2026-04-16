نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل: آزادی ناوبری و امنیت دریایی در تنگه هرمز ضروری است
نماینده اتحادیه اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت آزادی ناوبری و امنیت دریایی در تنگه هرمز، بهعنوان یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی جهان، برای ثبات خاورمیانه، تجارت جهانی، امنیت انرژی و غذا و زنجیرههای تامین ضروری است و هر اقدامی که عبور ایمن و آزاد از این تنگه را تهدید کند، غیرقابل قبول است.
او تاکید کرد امنیت دریایی و آزادی ناوبری باید مطابق حقوق بینالملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل رعایت شود و این اصول نمیتواند به خواست یک کشور مشروط شود.
این دیپلمات اروپایی افزود اتحادیه اروپا به همکاری با شرکای منطقهای برای کاهش تنشها و تقویت ثبات ادامه میدهد و دیپلماسی را کلید حل مسائل میداند.
به گفته او، اتحادیه اروپا آماده است در هماهنگی با شرکا برای پایان درگیریها، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده، از جمله برنامه موشکهای بالستیک ایران، مشارکت کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا از «گفتوگوهای بسیار خوب» با جوزف عون رییسجمهور لبنان، و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل خبر داد و در شبکه تروث سوشال نوشت: «این دو رهبر توافق کردهاند که برای دستیابی به صلح میان کشورهایشان، بهطور رسمی یک آتشبس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا آغاز کنند.»
ترامپ افزود سهشنبه، دو کشور برای نخستین بار در ۳۴ سال گذشته در واشینگتن و با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کردند.
رییسجمهور آمریکا گفت به جیدی ونس، معاون خود و همچنین روبیو و دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، دستور داده با اسرائیل و لبنان برای دستیابی به صلح پایدار همکاری کنند.
ترامپ در پایان نوشت که پایان دادن به ۹ جنگ برای او افتخار بوده و این مورد دهمین آنها خواهد بود.
نماینده روسیه پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که برای بررسی دلایل تصویب نشدن یک قطعنامه درباره تنگه هرمز در شورای امنیت برگزار شد، گفت جلوگیری از اقدامات شتابزده در شورای امنیت زمینه توافقهای اولیه و آغاز روند دیپلماتیک را فراهم کرد.
او بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و اقیانوسها تاکید و خواستار پایان حملات به ناوگان تجاری و بازگشایی مسیرهای دریایی شد.
همچنین نماینده چین در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «اقدامات شورای امنیت باید در جهت کاهش تنشها باشد. این اقدامات نباید ظاهری از مشروعیت به عملیات نظامی غیرمجاز بدهند یا مجوزی برای استفاده از زور صادر کنند، چه رسد به اینکه موجب تشدید بیشتر تنشها و دامنزدن به درگیری شوند.»
نماینده کویت در مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت: «ما از جدی بودن تهدیدات موجود آگاهیم و متعهد به حفاظت از امنیت دریایی و تضمین تداوم تجارت بینالمللی هستیم.»
او افزود: «از اینرو، کشورهای ما قصد دارند بهصورت جمعی به همکاری و هماهنگی نزدیک با کشورهای عضو با هدف ارائه پیشنویس جدیدی از قطعنامه برای تضمین آزادی ناوبری دریایی ادامه دهند.»
آکسیوس گزارش داد که مشارکت آمریکا در جنگ ایران و آنچه «همراهی با برنامههای نظامی اسرائیل» در قبال جمهوری اسلامی خوانده، سبب شده است تعداد بیشتری از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا از اسرائیل فاصله بگیرند و مخالفت با «تخصیص بودجه برای تامین تسلیحات دفاعی» این کشور شدت یافته است.
وبسایت خبری آکسیوس در گزارشی که پنجشنبه ۲۷ فروردین منتشر شد، با نمایندگانی از طیفهای گوناگون دموکرات درباره موضعشان نسبت به تامین بودجه دفاعی اسرائیل، بهویژه گنبد آهنین، مصاحبه کرده و نتیجه گرفته است که هرچند دموکراتها حتی پیش از جنگ اسرائیل و حماس هم بهتدریج از اسرائیل فاصله میگرفتند، اما دخالت آمریکا در جنگ ایران، مساله را از حوزه سیاست خارجیِ انتزاعی خارج کرده و آن را به موضوعی بسیار مهمتر و ملموستر برای رایدهندگان آمریکایی تبدیل کرده است.
آکسیوس همچنین نوشت که بهجز دموکراتهایی که بهصراحت با تامین مالی اسرائیل از سوی آمریکا مخالفند، دموکراتهای میانهرو و آنهایی که در حوزههای انتخابیه رقابتی قرار دارند، از سوی رایدهندگان و فعالان سیاسی تحت فشارند تا موضع سختگیرانهتری علیه اسرائیل اتخاذ کنند.
یکی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که به شرط ناشناس ماندن با این رسانه گفتوگو کرده است، تاکید کرد که این موضوع در انتخابات مقدماتی برای او مشکلساز شده بود.
او دلیل اصلی مخالفت افکار عمومی با تامین مالی تسلیحات دفاعی را بیش از هرچیز «احتمالا جنگ با ایران» خواند و افزود: «مردم در آمریکا میپرسند "چرا در این جنگ لعنتی درگیریم؟" و "چرا همه راهها به نتانیاهو ختم میشود؟"»
نمایندگان مخالف اسرائیل چه میگویند؟
مکسول فراست، نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا، به آکسیوس گفت که مخالفت با استفاده از پول مالیاتدهندگان آمریکایی برای تامین مالی سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» اسرائیل «چهار سال پیش دیدگاهی بهشدت حاشیهای و افراطی تلقی میشد» اما دیگر اینطور نیست.
جیم مکگاورن، دیگر عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت ماساچوست، نیز به این رسانه گفت که دیگر «نمیتواند از کمک نظامی بیشتر» به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حمایت کند. او که پیشتر از حامیان اختصاص بودجه به گنبد آهنین اسرائیل بود، اکنون بهدلیل آنچه «فقدان پاسخگویی» خواند، به صف نمایندگانی پیوسته که دیگر دستکم به راحتی حاضر به ادامه آن حمایت نیست.
مارک پوکان، نماینده دموکرات از ایالت ویسکانسین هم که سال ۲۰۲۱ به تامین مالی گنبد آهنین رای مثبت داده بود، اکنون اینطور استدلال میکند که اسرائیل به اندازه کافی پول دارد که جنگهایی را که به راه انداخته پیش ببرد و اصلا به پول آمریکا نیازی ندارد.
آکسیوس تاکید کرده است که در رایگیری سال ۲۰۲۱ تنها هشت نماینده دموکرات به این بودجه رای منفی دادند.
دموکراتهای حامی اختصاص بودجه به اسرائیل چه میگویند؟
آکسیوس به نقل از گروه دیگر دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا نوشته است که همچنان گروهی حاضر نیستند تا آنجا پیش بروند که خواستار کاهش تدریجی بودجه آمریکا برای گنبد آهنین شوند.
جری ندلر، نماینده دموکرات از ایالت نیویورک و یک ترقیخواه یهودی، یکی از آنهاست. او با تاکید بر اینکه «آماده نیستم تا این حد پیش بروم» گفت که رهبری نتانیاهو، روابط اسرائیل با دموکراتها را به جایگاه بسیار بدی رسانده است.
برد اشنایدر، نماینده دموکراتِ ایالت ایلینوی، نیز معتقد است که ایالات متحده از تمام سرمایهگذاریهایش در برنامههای مشترکی چون گنبد آهنین، پیکان و فلاخن داوود سوده برده و نمیتوان این موضوع را به یک تعهد ساده تقلیل داد.»
این بحثها در حالی بر اردوگاه دموکراتهای کنگره آمریکا سایه انداخته است که بهنوشته آکسیوس، کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل، موسوم به آیپک، در انتخابات آمریکا میلیونها دلار هزینه میکند تا میانهروهای حامی اسرائیل را تقویت و منتقدان حکومت اسرائیل را از میدان بهدر کند.
نتانیاهو حدود چهار ماه پیش به نشریه اکونومیست گفت که میخواهد اسرائیل ظرف ۱۰ سال آینده کمک نظامی آمریکا را «بهتدریج کاهش دهد.»