محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت امیر حاتمی، فرمانده ارتش، دستور داده بود «در صورت تجاوز زمینی به کشور، حتی یک نفر از متجاوزین هم نباید زنده بماند».

او افزود: «امسال با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم. یگان‌های ارتش در حالت آماده‌باش هستند. آتش‌بس فعلی برای ما تفاوت چندانی با شرایط جنگی ندارد. به همین دلیل، امکان برگزاری مراسم رژه مانند سال‌های گذشته در شهر‌ها وجود ندارد.»

‏۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی است و هر ساله به همین مناسبت، مراسم رژه در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.