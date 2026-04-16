منابع مطلع همچنین گفتند که در جریان مذاکرات روز جمعه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در برخی از مواضع خود، به‌ویژه درباره کاهش یا توقف حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از «جبهه مقاومت» و به‌طور خاص حزب‌الله لبنان، نشانه‌هایی از انعطاف نشان داده است.

به نقل از این منابع مطلع، این رویکرد با واکنش تند محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، مواجه شد.

به گفته این منابع، ذوالقدر گزارشی از روند مذاکرات به بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه ارائه کرد. این گزارش به خشم در سطح بالای حاکمیت دامن زده است. در این گزارش به «عدول از چارچوب اختیارات هیات» و همچنین ورود به مباحثی فراتر از دستورات رهبری اشاره شده بود.

این منابع تاکید کردند که در پی این تحولات، عصر روز شنبه ۲۲ فروردین و پس از رایزنی‌هایی در بیت رهبری، با نقش‌آفرینی حسین طائب، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، دستور بازگشت فوری هیات مذاکره‌کننده به تهران صادر شد.

پیش‌تر نیز خبرهایی از بروز اختلاف میان مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده بود. هشتم فروردین گزارش‌هایی از بروز اختلاف‌های جدی میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته می‌شود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شد.

منابع آگاه در گفت‌وگو ایران‌اینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلاف‌ها خواندند.

سه روز بعد، گزارش‌هایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بن‌بست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقام‌های کشته‌شده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد .

بر اساس این گزارش، گفته می‌شود وحیدی به‌صراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پست‌های کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی به‌طور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.

در هیات پرشمار مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در اسلام‌آباد، افرادی از طیف‌های مختلف درون حاکمیت جمهوری اسلامی حضور داشتند اما با توجه به این اطلاعات و همین‌طور گزارش‌هایی از محتوای مذاکرات و خواسته‌های جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد، نمایندگان اعزامی وابسته به سپاه در این جمع نیز دست بالا را داشتند.

بر اساس گزارش‌ها، پافشاری جمهوری اسلامی بر تداوم برنامه هسته‌ای و اعمال کنترل بر تنگه هرمز که در نهایت به شکست مذاکرات اسلام‌آباد انجامید.

پس از آن ایالات متحده از محاصر دریایی جزایر جنوبی ایران خبر داد و سنتکام اعلام کرد که از صبح روز دوشنبه ۲۴ فروردین، مانع ورود کشتی‌ها به بنادر ایران و خروج کشتی‌ها از آنها می‌شود. این محاصره در زمان مقرر آغاز شد .

با وجود اعلام شکست مذاکرات اسلام‌آباد ، پاکستان دوشنبه ۲۴ فروردین اعلام کرد که رایزنی‌ها با طرفین همچنان ادامه دارد و تشکیل جلسه‌ای دیگر برای ادامه گفت‌وگوها محتمل است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، نیز عصر سه‌شنبه ۲۵ فروردین به روزنامه نیویورک‌پست گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی «ممکن است طی دو روز آینده» در پاکستان پی گرفته شود.

منابع آگاه نیز پیش از آن به رویترز گفتند برخلاف بن‌بست ظاهری، درهای دیپلماسی همچنان باز است و یک مقام سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان نیز گزارش داد دور بعدی مذاکرات واشینگتن و تهران ممکن است این هفته یا اوایل هفته آینده برگزار شود .