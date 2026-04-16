یک مقام ارشد گروه حزب‌الله به شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت آتش‌بس اسرائیل با لبنان «ضروری، فوری و خواسته‌ای مشترک از سوی همه است»، اما حزب‌الله با درخواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح خود «مگر در چارچوبی مرتبط با یک دیدگاه امنیت ملی گسترده‌تر» موافقت نخواهد کرد.

او افزود: «تا زمانی که اسرائیل به حملات خود ادامه دهد و دولت لبنان قادر به جلوگیری از آنها نباشد، مردم طبیعتاً از خود دفاع خواهند کرد.»

این مقام حزب‌الله هشدار داد که این گروه در صورت فروپاشی آتش‌بس به جنگ باز خواهد گشت و در عین حال، خواستار عقب‌نشیتی اسرائیل از لبنان شد.

او همچنین ایجاد هرگونه منطقه حائل پیشنهادی را به عنوان «نقض و اشغال حاکمیت لبنان» رد کرد.