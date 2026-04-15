دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، در شبکه تروث‌سوشیال نوشت «چین بسیار خوشحال است که من تنگه هرمز را برای همیشه باز می‌کنم. من این کار را برای آنها و همچنین برای جهان انجام می‌دهم.»

او در ادامه افزود «این وضعیت دیگر هرگز تکرار نخواهد شد» و گفت «آنها موافقت کرده‌اند که به ایران سلاح نفرستند.»

ترامپ همچنین با اشاره به رییس‌جمهوری چین گفت «شی جین‌پینگ وقتی چند هفته دیگر به آنجا برسم، مرا در آغوش خواهد گرفت» و افزود «ما هوشمندانه و خیلی خوب با هم کار می‌کنیم.»

او در پایان نوشت «آیا این بهتر از جنگیدن نیست؟ اما به یاد داشته باشید، ما در جنگیدن، اگر مجبور باشیم، بسیار خوب هستیم.»