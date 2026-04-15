کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، خبرهای مبنی بر درخواست رسمی ایالات متحده برای تمدید آتش‌بس را «نادرست» خواند و گفت که این درخواست از سوی آمریکا صحت ندارد.

او در نشست رسانه‌ای چهارشنبه ۲۶ فروردین، تاکید کرد که مذاکرات با حکومت ایران را «سازنده» توصیف کرد و گفت که این گفت‌وگوها در جریان است.

لیویت همچنین ضمن تشکر از پاکستان برای میانجیگری در این گفت‌وگوها، تاکید کرد که پاکستان تنها میانجی مذاکرات است.

به گفته لیویت دور بعدی گفت‌وگوها نیز در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

او تاکید کرد: «ما نسبت به چشم‌انداز دستیابی به یک توافق احساس مثبتی داریم. رئیس‌جمهور نیز دیروز در مصاحبه‌اش به این موضوع اشاره کرد، و بدیهی است که به نفع [حکومت] ایران است که خواسته‌های ريیس‌جمهور را بپذیرد.»