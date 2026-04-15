خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۶ فروردین در گزارشی به عملی ‌نشدن وعده‌های حکومت درباره حمایت از مشاغل و شهروندان زیر سایه بحران شدید اقتصادی اذعان کرد.

‫این رسانه حکومتی نوشت در شرایط کنونی، درآمد بسیاری از بازاریان و فعالان اقتصادی کاهش یافته و آنان چشم‌انتظار تحقق وعده‌های حمایتی حکومت برای کاهش فشارهای موجود هستند.

تسنیم افزود با این حال، «تماس‌های مکرر شعب بانکی برای یادآوری سررسید اقساط و دریافت دیرکرد، خلاف وعده‌های رسمی را ثابت می‌کند».

در حالی که بانک‌ها همچنان بر وصول اقساط و دریافت جریمه دیرکرد اصرار دارند، بحران اقتصادی پس از جنگ به‌دنبال ناکامی مذاکرات اسلام‌آباد و آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران، هر روز ابعاد وخیم‌تری به خود می‌گیرد.

در روزهای اخیر، مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی از تورم افسارگسیخته، رکود عمیق اقتصادی، تعدیل نیرو و کمبود دارو در کشور خبر دادند و تاکید کردند تداوم قطع اینترنت ، به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی انجامیده است.

یکی از مخاطبان ۲۶ فروردین نوشت: «از وقتی آتش‌بس شده، جمهوری اسلامی پایش را روی خرخره مردم گذاشته است. داروها کمیاب شدند، قیمت مواد غذایی فضایی شده و وام‌ها به صورت خودکار از حساب افراد برداشته می‌شوند. حتی اگر موجودی کافی نداشته باشی، هر چقدر پول در حساب باشد برمی‌دارند.»

در پیامی دیگر آمده است: «قسط بیمه عقب‌افتاده دارم. دارم خودم را با روزی یک وعده غذا خوردن وفق می‌دهم. انگیزه‌ای برای ادامه بقا ندارم. نه می‌توانم جلو بروم و نه عقب. در این موقعیت گیر کردم.»

بی‌توجهی بانک‌ها به «بخشنامه‌های حمایتی»

مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید بانک‌ها بر وصول جریمه دیرکرد را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار پیگیری جدی دولت در این خصوص شد.

او گفت: «بانک‌ها نه‌تنها اقساط را به تعویق نینداخته‌اند، بلکه جریمه دیرکرد را هم طبق روال سابق مطالبه می‌کنند. وزارت اقتصاد صراحتا دستور داده بود اقساط دوره اضطرار جا‌به‌جا شود و دیرکردها لحاظ نشود، اما بانک‌ها همچنان روی دریافت جرایم پافشاری می‌کنند.»

بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش‌تر در ابلاغیه‌ای اعلام کرده بود تاخیر در بازپرداخت تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد سال جاری، موجب کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد.

تسنیم در ادامه نوشت این ابلاغیه تنها به «حذف اثر منفی در اعتبارسنجی» می‌پردازد و بانک‌ها همچنان جریمه دیرکرد اقساط را برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

این رسانه حکومتی ضمن اذعان به «فاصله محسوس میان سیاست‌های مکتوب و واقعیت عملکرد شعب» افزود اقدامات بانک‌ها «با روح حمایتی بخشنامه‌ها سنخیتی ندارد».

اخذ جریمه دیرکرد از شهروندان واکنش کاربران در رسانه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

کاربری به نام محمد به اختلال در سامانه‌های بانکی در هفته‌های اخیر اشاره کرد و در شبکه اجتماعی نوشت: «به‌عنوان بانک باید زیرساخت رو می‌داشتن تا مشکلی پیش نیاد. وظیفشونه .... خود بانک مشکل داشته نتونسته قسط‌ها رو برداشت کنه، چرا جریمه تاخیر زده؟»

کاربر دیگری نوشت: «بانکداری در ایران در اوج کرونا از حرام‌خواری و قساوت تمام نسبت به مردم، لحظه‌ای از طمع خودش دست نکشید و هم اقساط و هم جرایم دیرکرد تسهیلات را به جیب می‌زد. حالا در جنگ بخواد به مردم رحم کنه؟»