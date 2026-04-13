بر اساس این پیام‌ها، کمبودها تنها به داروهای خاص محدود نیست و حتی داروهای عمومی و ساده نیز در برخی شهرها به‌سختی پیدا می‌شود.

با وجود تجربه شهروندان از بحران دارو، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۱۲ فروردین ذخایر «استراتژیک» را در وضعیتی مطلوب ارزیابی کرد و گفت دستورهای لازم برای «واردات فوری دارو» صادر شده است.

جهش شدید قیمت داروهای حیاتی

برخی شهروندان از افزایش چشمگیر قیمت داروهای مورد نیاز بیماران خاص خبر دادند.

یک شهروند گفت قیمت آمپول «اکسجوا» که برای بیماران مبتلا به سرطان استفاده می‌شود، طی دو ماه از حدود یک‌ونیم میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان رسیده است؛ دارویی که باید هر دو ماه یک‌بار تزریق شود.

در موردی دیگر، یک شهروند از کرج گفت قیمت انسولین لانتوس از ۱۷۷ هزار تومان به ۷۱۰ هزار تومان افزایش یافته و داروهایی مانند اسویکس که برای پیشگیری از حملات قلبی و مغزی در افراد مبتلا به مشکلات عروقی، نیز مدتی است کمیاب شده‌اند.

پیش‌تر نیز شماری از شهروندان به ایران‌اینترنشنال گفته بودند حین جنگ ۴۰ روزه، قیمت برخی اقلام دارویی، مانند انسولین، در هفته‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و در برخی موارد به بیش از هفت میلیون تومان رسیده است.

یک شهروند در پیامی جدید گفت مادرش به تزریق آمپول «تیروژن» و انجام یددرمانی نیاز دارد، اما این داروها در کشور موجود نیست و ادامه درمان با مشکل جدی روبه‌رو شده است.

بیماران مبتلا به سرطان نیز از کمبود داروهای خارجی خبر دادند و گفتند داروهای داخلی اثرگذاری لازم را ندارند.

یک شهروند گفت: «بیمار مبتلا به سرطان ما هر روز باید یک عدد آروماسین مصرف کند. نوع ایرانی‌اش که در هیچ داروخانه دولتی یا غیر دولتی نیست. نمونه خارجی هم که قبلا بسته ۳۰ عددی‌اش با بیمه ۵۰۰ هزار تومان بود الان به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده. تازه اگر بتوانید پیدا کنید.»

در پیام دیگری، یک شهروند مبتلا به سرطان تاکید کرد: «اگر شرایط همین‌طور ادامه پیدا کند، همه ما که بیماریم محکوم به مرگ خواهیم بود، بدون اینکه از دست این حکومت یک روز در این کشور واقعا زندگی کرده باشیم...»

کمبودها به داروهای ساده رسیده است

برخی پیام‌ها نشان می‌دهد کمبود دارو به اقلام عمومی نیز رسیده است.

به گفته یک مخاطب، در تهران حتی ژلوفن به‌سختی پیدا می‌شود و تنها چند ورق از یک جعبه در اختیارش قرار داده‌اند.

یک شهروند سالمند از مشهد نیز در پیامی گفت: «۱۰ سال است که قرص آمی‌تریپتیلین ۱۰ مصرف می‌کنم. الان چند روز است به هر داروخانه‌ای سر می‌زنم، می‌گویند موجود ندارند. نمی‌دانم از کجا پیدا کنم...»

بر اساس گزارش‌های شهروندان، در شرایطی که بسیاری از داروها کمیاب شده یا با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود، بیماران ناچارند درمان خود را به تعویق بیندازند یا برای تامین هزینه‌ها با دشواری‌های جدی مواجه شوند.

علاوه بر کمبود دارو، حتی دستکش یک‌بار مصرف و اقلام بهداشتی هم در داروخانه‌ها به‌سختی پیدا می‌شوند.