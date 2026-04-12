دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۲۲ فروردین با انتشار بیانیه‎ای اعلام کرد که عیسی هاشمی، مریم طهماسبی و پسر آنها از سوی ماموران فدرال دستگیر شده‌اند و در حال حاضر در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) به سر‌می‌برند و روند اخراج آنها از آمریکا در حال پیگیری است.

هاشمی، طهماسبی و پسرشان در سال ۲۰۱۴ و با ویزاهایی که در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما صادر شده بود وارد ایالات متحده شدند.

به‌گفته وزارت امور خارجه آمریکا، در ژوئن ۲۰۱۶، تنها چند ماه پس از آنکه سپاه پاسداران دو شناور نیروی دریایی آمریکا را توقیف و ۱۰ ملوان آمریکایی را بازداشت کرد، دولت اوباما از طریق «برنامه ویزای مهاجرتی تنوع» برای هر سه نفر آنها اقامت دائم صادر کرد. صدور ویزاهای جدید در این برنامه در دولت ترامپ متوقف شده است.

در بیانیه دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته شده است: «ابتکار به‌دلیل نقش محوری‌اش در تولید و هدایت تبلیغات به نفع اسلام‌گرایان تندروِ دخیل در بحران گروگان‌گیری ایران، شهرتی منفی پیدا کرد. او به‌عنوان سخنگوی اصلی و واسطه رسانه‌ای گروگان‌گیران، روایت‌هایی تبلیغاتی طراحی و منتشر می‌کرد که به‌طور گمراه‌کننده، از «رفتار انسانی» با گروگان‌ها حکایت داشت. در همین چارچوب، مصاحبه‌هایی ترتیب داده می‌شد که در آنها گروگان‌های آمریکایی تحت فشار مجبور بودند وضعیت خود را مناسب توصیف کنند در حالی که بسیاری از آنها در سلول انفرادی نگهداری می‌شدند، چشم‌بند داشتند، با کمبود غذا مواجه بودند و تحت انواع فشارهای جسمی و روانی، از جمله ضرب‌وجرح و حتی اجرای صوریِ اعدام قرار داشتند.»

روزنامه نیویورک‌تایمز دوشنبه ۱۷ فروردین در گزارشی نوشت عیسی هاشمی در حالی که سرسختانه از محکوم کردن نقش مادرش در گروگان‌گیری سال ۱۳۵۸ پرهیز می‌کند، در لس‌آنجلس زندگی مجللی دارد و به فرزندان ثروتمندان کالیفرنیا روان‌شناسی درس می‌دهد.

این روزنامه افزود که «گروهی از فعالان مدنی و سازمان‌دهندگان کارزارهای جمع‌آوری امضا» از دولت آمریکا خواسته‌اند عیسی هاشمی، فرزند ۴۳ ساله ابتکار را که «سرسختانه او از محکوم کردن گذشته تکان‌دهنده مادرش امتناع می‌کند» مورد تحقیق قرار دهند و از آمریکا اخراج کنند.

به نوشته نیویورک‌پست هاشمی دوشنبه هنگام خروج از «باشگاه مجللی که در آن ورزش می‌کند» پرسش یک خبرنگار درباره پیشینه مادرش را «با بی‌اعتنایی» بی‌پاسخ گذاشت و از صحبت خودداری کرد.

معصومه ابتکار در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران به‌دست «دانشجویان پیرو خط امام» عضو این گروه بود و از آنجا که پس از سال‌ها درس خواندن در ایالات متحده به زبان انگلیسی تسلط داشت، طی ۴۴۴ روز گروگان‌گیری به‌عنوان سخنگوی این گروه فعالیت می‌کرد.

او در اظهارنظری مشهور، در پاسخ به یک خبرنگار خارجی که از او پرسید آیا حاضری اسلحه به دست بگیری و گروگان‌های آمریکایی را بکُشی؟ پاسخ داد: «بله».

کارزار اخراج مقام‌های جمهوری اسلامی و فرزندان‌شان

در یک سال گذشته، به‌ویژه پس از اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی و کشتار گسترده مردم ایران، کارزار شناسایی و اخراج بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده با جدیت بیشتری از سوی دولت آمریکا دنبال می‌شود.

در تازه‌ترین رویداد مرتبط، وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، به‌دست ماموران فدرال بازداشت شده‌اند و همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.

در این بیانیه، حمیده سلیمانی افشار «از حامیان صریح رژیم تمامیت‌خواه و تروریستی ایران» معرفی و به فعالیت‌های او برای «تبلیغ برای رژیم ایران، شادی بابت حملات علیه سربازان و تاسیسات نظامی آمریکایی در خاورمیانه، تمجید از رهبر جدید ایران، به کار بردن لفظ "شیطان بزرگ" در مورد آمریکا و حمایت بی‌قیدوشرط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» اشاره شد.

این وزارت‌خانه ۹ بهمن ۱۴۰۴ نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد : «همزمان با مبارزه مردم ایران برای دست یافتن به حقوق اولیه خود، ایالات متحده برای لغو امتیاز حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها در خاک آمریکا اقدام کرده است.»

پس از اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی اقامت فاطمه لاریجانی در آمریکا و اشتغال او در «انستیتو سرطان وینشیپ» وابسته به دانشگاه ایموری در آتلانتا نیز خبرساز شده بود. گروهی از ایرانیان مقیم آتلانتا ۲۹ دی در برابر این موسسه تجمع کردند و خواستار پاسخ‌گویی مسئولان این موسسه درباره استخدام او شدند.

طبق بیانیه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا اقامت فاطمه لاریجانی نیز لغو و از آمریکا اخراج شده است. این وزارت‌خانه اعلام کرد که او و همسرش از ورود مجدد به آمریکا در آینده منع شده‌اند.

دولت ترامپ تاکید کرده است که هرگز اجازه نخواهد داد ایالات متحده به محل اقامت افرادی تبدیل شود که با رژیم‌های ضدآمریکایی و حامی تروریسم ارتباط دارند.