به گفته دو منبع نزدیک به دفتر ریاست‌جمهوری، روز شنبه ۱۵ فروردین گفت‌وگوی تندی میان مسعود پزشکیان و حسین طائب از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه ای، صورت گرفته که حاضران آن را «بسیار دشوار و بحرانی» توصیف کرده‌اند.

مسعود پزشکیان در این دیدار با «خودسرانه» خواندن اقدامات احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران و علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء گفته است سیاست‌های آنها در راستای تشدید حملات به کشورهای منطقه و خصوصا زیرساخت‌های کشورهای منطقه، تمامی فرصت‌ها برای دستیابی به آتش‌بس را از بین برده و جمهوری اسلامی را مستقیما به سمت یک فاجعه عظیم هدایت می‌کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرده است که بر اساس ارزیابی‌های دقیق، اقتصاد ایران تحت فشار جنگ فرسایشی، مدت زیادی دوام نخواهد آورد و فروپاشی کامل اقتصادی حتمی است.

هم‌زمان یک منبع آگاه منطقه‌ای دوشنبه ۱۷ بهمن در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت مدل ولایت فقیه که از ۴۶ سال پیش بر ایران حاکم بوده، اکنون در حال تجربه یک تحول بنیادین و حتی «فروپاشی ایدئولوژیک» است.

به گفته او، انتصاب مجتبی خامنه‌ای به مقام رهبری که فاقد وجاهت و پیش‌نیازهای سنتی این جایگاه است، در جریانی با فرایند مبهم صورت گرفته که در عمل به معنای خلع ید از روحانیت سنتی و تسلط کامل «عناصر نظامی-اطلاعاتی سپاه» بر کشور و تقویت «دولت پنهان» است.

ایران‌اینترنشنال، پیش از این نیز در چند گزارش اختصاصی به‌نقل از منابع آگاه از اختلافات فزاینده مسعود پزشکیان با فرماندهان ارشد سپاه از جمله احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران خبر داده بود.

ایران‌اینترنشنال ۱۱ فروردین براساس گزارش‌های اختصاصی خبر داد در پی تشدید تنش‌ها میان دولت و فرماندهان نظامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در یک «بن‌بست کامل سیاسی» قرار گرفته است و اختیار انتصاب مقام‌های کشته‌شده دولت را نیز ندارد.

بر اساس اطلاعات جدیدی که از منابع داخل ایران در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، سپاه پاسداران با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیم‌های پزشکیان و ایجاد حصار امنیتی دور هسته مرکزی قدرت، درعمل مدیریت اجرایی کشور را از کنترل دولت خارج کرده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، تلاش‌های رییس‌جمهوری برای معرفی وزیر اطلاعات در روز پنج‌شنبه ششم فروردین به بن‌بست کامل رسید و در پی فشار مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، همه گزینه‌های پیشنهادی، از جمله حسین دهقان، برای تصدی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدند.

گفته می‌شود وحیدی به‌صراحت اعلام کرده است که به‌دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پست‌های کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی به‌طور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.

ایران‌اینترنشنال در هشتم فروردین نیز از بروز اختلافات جدی میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، درباره نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور خبر داده بود .

براساس این گزارش، پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه پاسداران در مورد افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه، نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت هشدار داده بود.

به گفته منابع آگاه، او تاکید کرده بود که بدون برقراری آتش‌بس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل روبه‌رو خواهد شد.

در این میان، پزشکیان همچنان خواستار بازگرداندن اختیارات اجرایی و مدیریتی به دولت شده بود. این درخواست نیز مخالفت صریح وحیدی را به دنبال داشته است. فرمانده سپاه پاسداران در مقابل انتقادهای پزشکیان، اجرا نشدن اصلاحات ساختاری به‌دست دولت پیش از آغاز درگیری‌ها را عامل وضعیت فعلی دانسته بود.

منابع آگاه همچنین پنجم فروردین به ایران‌اینترنشنال گفتند که مسعود پزشکیان تحت فشار مستقیم فرماندهان سپاه و از جمله احمد وحیدی، محمد باقر ذوالقدر را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب کرده است.

این منابع که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیری‌های درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.

به‌گفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانه‌ای از حضور مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقام‌های ارشد باقی‌مانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را به‌عنوان دبیر جدید شورای‌عالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.

وضعیت وخیم نیروهای بسیج و سپاه

هم‌زمان با این اختلافات سیاسی بین سپاه و دولت، گزارش‌های میدانی رسیده به ایران‌اینترنشنال از وضعیت نیروهای سپاه پاسداران و بسیج نشان‌دهنده یک بحران انسانی و لجستیکی در این نیرو است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال اطلاع داده‌اند که در ۷۲ ساعت گذشته، نیروهای عملیاتی با کمبود شدید نیازهای اولیه از جمله جیره غذایی سالم، امکانات بهداشتی و محل استراحت مواجه بوده‌اند.

تخریب زیرساخت‌ها و پایگاه‌ها در پی حملات اخیر، باعث شده تا بسیاری از سربازان و نیروهای بسیج در خیابان‌ها بخوابند و در برخی مناطق تنها به یک وعده غذا در روز دسترسی داشته باشند.

این وضعیت منجر به خستگی شدید، تضعیف روحیه و بحران‌های جسمی جدی در میان نیروهای مسلح شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، به‌دلیل توزیع غذاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته، گروهی از نیروهای بسیج و سپاه، ناچار شده‌اند با هزینه شخصی از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها غذا تهیه کنند.

در همین حال، به‌دلیل از کار افتادن زیرساخت‌های الکترونیک «بانک سپه»، حقوق و مزایای نیروهای نظامی نیز پرداخت نشده و این موضوع موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی را در بدنه سپاه ایجاد کرده است.

پیش از این نیز ایران‌اینترنشنال از وضعیت بحرانی یگان‌های نظامی جمهوری اسلامی، شکاف عمیق میان ارتش و سپاه پاسداران، کمبود شدید تدارکات اولیه و شکست طرح‌های بسیج نیرو برای مقابله با بحران کنونی خبر داده بود .

در این گزارش به‌نقل از منابع مطلع گزارش داده شده بود که وضعیت در خطوط مقدم و یگان‌های صحرایی ارتش به «مرز فاجعه» رسیده است.

بر اساس این گزارش موارد و مشکلاتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سختی با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، عبارتند از:

کمبود مهمات: روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند گزارش شد در برخی واحدها، به ازای هر دو سرباز تنها ۲۰ فشنگ اختصاص یافته است که عملا توان دفاعی نیروها را سلب می‌کند.

نبود آب و غذا: در بسیاری از یگان‌های صحرایی ارتش، حتی آب آشامیدنی برای نیروها وجود ندارد.

موج فرار: شرایط طاقت‌فرسا و بی‌توجهی فرماندهان باعث شده است سربازان «به صورت گروهی» از پادگان‌ها فرار کنند و به شهرهای اطراف پناه ببرند.

اختلال در یگان‌های موشکی سپاه پاسداران؛ اولویت تسلیحات بر معیشت

منابع مطلع همچنین به ایران‌اینترنشنال گفتند که حتی در یگان‌های موشکی سپاه پاسداران که همواره از اولویت برخوردار بوده‌اند، گزارش‌هایی از خرابی گسترده تجهیزات ارتباطی و کمبود مواد غذایی مخابره شده است.

با وجود این، پیگیری‌ها نشان می‌دهند که زنجیره فرماندهی به جای ارسال جیره غذایی یا تجهیزات انفرادی، تنها قطعات فنی مربوط به «عملیاتی نگه داشتن سامانه‌های موشکی» را به این واحدها ارسال می‌کند.