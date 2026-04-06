او که به همراه شماری از اعضای دولت خود از جمله پیت هگست وزیر جنگ، دن کین رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و جان رتکلیف رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دوشنبه ۱۷ فروردین در یک نشست خبری شرکت کرده بود، نجات دو خلبان آمریکایی را یک رویداد تاریخی خواند و درباره موضوعات متعددی از جمله ضرب‌الاجلی که به حکومت ایران داده شده و موضوع قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامی سخن گفت.

قیام علیه جمهوری اسلامی

ترامپ در بخشی از صحبت‌های خود به خبرنگاران گفت که معتقد است اگر آتش‌بس اعلام شود، مردم ایران باید علیه حکومت در این کشور قیام کنند.

با این حال او در پاسخ به این پرسش که اگر ایرانی‌ها دوباره به خیابان‌ها بیایند چه واکنشی نشان می‌دهد، اذعان کرد که این کار می‌تواند حکم مرگ داشته باشد.

ترامپ گفت: «آنها باید این کار را انجام دهند. اما پیامدهای آن زیاد است. به آنها گفته شده است اگر اعتراض کنید، فورا به شما شلیک خواهد شد.»

رییس‌جمهوری آمریکا در عین حال گفت که مردم ایران از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

او افزود: «آنها حاضرند برای رسیدن به آزادی این رنج را تحمل کنند.»

ترامپ گفت: «ما بارها ارتباطاتی با ایرانی‌ها داشته‌ایم که می‌گویند لطفا بمباران کنید. اینها کسانی هستند که در جایی زندگی می‌کنند که بمب‌ها در آنجا منفجر می‌شوند و وقتی ما می‌رویم و آن مناطق را نمی‌زنیم، آنها می‌گویند لطفا برگردید. برگردید. برگردید.»

او افزود: «نمی‌دانم آنها چه می‌کنند. تنها چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که آنها آزادی می‌خواهند. آنها در دنیایی زندگی کرده‌اند که شما هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانید. دنیایی خشونت‌آمیز و وحشتناک که اگر اعتراض کنید، به شما شلیک می‌شود.»

ترامپ همچنین درباره احتمال ورود نیروهای کرد به جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «ترجیح می‌دهم کردها دور بمانند چون با خودشان یک سری مشکلات و دشواری می‌آورند که برای خودشان هم مناسب نیست و ترجیح می‌دهم دور بمانند. آنها خودشان را به کشتن می‌دهند.»

ضرب‌الاجل سه‌شنبه

ترامپ در این نشست خبری بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد که تا سه‌شنبه شب و تا پایان مهلتی که داده شده شروط آمریکا را بپذیرد و به یک توافق تن دهد.

او گفت به حکومت ایران تا ساعت ۸ شب فردا به وقت واشینگتن مهلت داده است تا به توافق برسد و تنگه هرمز را باز کند، پیش از آنکه آمریکا حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را آغاز کند.

پیش از در خبری که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرد اعلام شد که تهران شروط آمریکا برای آتش‌بس و باز کردن تنگه هرمز را رد کرده است.

ترامپ در ادامه صحبت‌های خود گفت: «تمام کشور می‌تواند در یک شب از بین برود، و آن شب ممکن است فردا شب باشد.»

رییس‌جمهوری آمریکا با نهایی خواندن ضرب‌الاجل سه‌شنبه افزود پیشنهاد حکومت ایران «قابل توجه» بوده اما «به اندازه کافی خوب نیست.»

او گفت: «آنها یک پیشنهاد دادند، و این یک پیشنهاد قابل توجه است. یک گام مهم است. اما به اندازه کافی خوب نیست. جنگ می‌تواند خیلی سریع تمام شود، اگر آنها کاری را که باید انجام دهند، انجام دهند. آنها این را می‌دانند.»

ترامپ افزود که جمهوری اسلامی تا مهلت سه‌شنبه باید با ایالات متحده به توافقی برسد که برای او قابل قبول باشد، و عبور آزاد نفت از تنگه هرمز باید بخشی از آن باشد.

او گفت: «ما باید تا مهلت سه‌شنبه، توافقی که برای من قابل قبول باشد داشته باشیم.»

ترامپ تاکید کرد در غیر این صورت «همه پل‌ها در ایران تا نیمه شب سه‌شنبه نابود خواهد شد و همه نیروگاه‌ها تا نیمه شب تعطیل خواهد شد.»

رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «منظورم این است که تخریب کامل تا ساعت ۱۲ خواهد بود، و اگر بخواهیم طی چهار ساعت این اتفاق می‌افتد. ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیفتد، ممکن است حتی در بازسازی کشورشان به آنها کمک کنیم.»

او افزود: «آیا می‌خواهم زیرساخت‌های آنها را نابود کنم؟ نه، الان برای بازسازی ۱۰۰ سال زمان نیاز دارند. اگر امروز ترک کنیم، ۲۰ سال طول می‌کشد تا کشورشان را بازسازی کنند.»

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در این نشست خبری گفت بیشترین حجم حملات از زمان آغاز عملیات علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه انجام خواهد شد. او هشدار داد که حملات روز سه‌شنبه حتی شدیدتر خواهد بود.

برنامه برای ایران و پاسخ به انتقادها

دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش، در پاسخ به انتقادها، گفت: «در مورد برنامه جنگ گفته می‌شود برنامه‌ای وجود ندارد، اما این‌طور نیست. برنامه وجود دارد، فقط نمی‌توان آن را علنی کرد. این ادعا که برنامه‌ای وجود ندارد، منصفانه نیست.»

او افزود: «ما برای ایران برنامه داریم، همه چیز از قبل بررسی و طراحی شده است. ممکن است انتقاد و حمله رسانه‌ای وجود داشته باشد، اما تصمیم‌گیرندگان بر اساس برنامه عمل می‌کنند.»

چگونگی نجات خلبانان در خاک ایران

بخش عمده‌ای از این نشست خبری به ارائه جزییاتی درباره عملیات نجات دو خلبان هواپیمای اف-۱۵ ای آمریکا که جمعه ۱۴ فروردین بر فراز ایران سرنگون شد، اختصاص داشت.

ترامپ در آغاز این نشست به خبرنگاران گفت که می‌خواهد «موفقیت یکی از بزرگ‌ترین، پیچیده‌ترین و هولناک‌ترین عملیات‌های جست‌وجوی رزمی» را که ارتش تاکنون انجام داده، جشن بگیرد.

او بدون ارائه جزئیات گفت: «افراد زیادی به ما کمک کردند، افراد بسیار بزرگی.»

پیش‌تر، ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که اسرائیل از جمله با اعزام دو گردان در عملیات نجات خلبان و یک افسر دیگر سرنشین این جنگنده نقش داشته است.

ترامپ با ستایش از شجاعت دو خلبان نجات‌یافته، گفت: «کمی هم شانس آوردیم.»

او عملیات نجات این دو خلبان را «عملیاتی پرخطر» خواند و گفت: «به نیروهای مسلح آمریکا دستور داده بودم هر کاری لازم است انجام دهند تا این جنگجویان شجاع ما را به خانه بازگردانند.»

ترامپ گفت: «ممکن بود با ۱۰۰ کشته مواجه شویم، به جای نجات جان یک یا دو نفر. تصمیم سختی است، اما در ارتش ایالات متحده، ما هیچ آمریکایی را پشت سر نمی‌گذاریم.»

او افزود ۲۱ هواپیما در جست‌وجوی خلبان و خدمه دوم شرکت داشتند و «در روشنایی روز به مدت هفت ساعت بر فراز ایران پرواز کردند و در مواقعی با آتش بسیار بسیار سنگین دشمن مواجه شدند.»

ترامپ گفت: «این موج نخست نیروهای جست‌وجو و نجات با موفقیت خلبان اف-۱۵ را پیدا کردند و او با یک بالگرد اچ‌اچ-۶۰دبلیو جالی گرین ۲ از خاک دشمن خارج شد، در حالی که نیروهای ما با تیراندازی در فاصله بسیار نزدیک روبه‌رو بودند.»

او گفت خدمه دوم، که افسر سیستم تسلیحاتی بود، «در فاصله قابل توجهی از خلبان فرود آمده بود.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «او به شدت مجروح و در منطقه‌ای که پر از تروریست‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود گرفتار شده بود.»

ترامپ گفت: «با وجود خطر، این افسر مطابق آموزش‌هایش عمل کرد و به مناطق کوهستانی خطرناک صعود کرد»

ترامپ افزود: «او در حالی که به شدت خونریزی داشت از صخره‌ها بالا رفت، زخم‌های خود را درمان کرد و با استفاده از یک دستگاه بسیار پیشرفته شبیه پیجر، با نیروهای آمریکایی تماس گرفت تا موقعیت خود را ارسال کند.»

به‌گفته رییس‌جمهوری آمریکا، سپس یک عملیات عظیم با مشارکت ۱۵۵ هواپیما برای نجات این خلبان به کار گرفته شد.

ترامپ گفت این عملیات شامل مقدار زیادی «فریب» بود، زیرا آمریکا می‌خواست حکومت ایران تصور کند این خلبان در مکانی متفاوت از محل واقعی او قرار دارد.

او گفت هزاران نیروی آمریکایی به مناطقی اعزام شدند که آمریکا می‌دانست محل واقعی حضور این خلبان ساقط‌شده نیست.

ترامپ درباره عملیات نجات دو خلبان آمریکایی همچنین گفت: «در نمایشی خیره‌کننده از مهارت و دقت، قدرت و مرگ‌باری، ارتش آمریکا وارد منطقه واقعی شد، با دشمن درگیر شد، افسر گرفتار را نجات داد، تمام تهدیدها را نابود کرد و بدون هیچ تلفاتی از خاک ایران خارج شد.»

جان راتکلیف، رییس سازمان سیا، نیز به خبرنگاران گفت این سازمان در یک «کارزار فریب» مشارکت داشت تا نیروهای جمهوری اسلامی را متقاعد کند که این خلبان در جای دیگری است.

راتکلیف گفت صبح شنبه، سیا توانست تایید کند که «یکی از بهترین و شجاع‌ترین آمریکایی‌ها زنده است و در شکاف یک کوه پنهان شده. او همچنان برای دشمن نامرئی اما برای سیا قابل مشاهده بود.»

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفت این خلبان گمشده از یک فرستنده اضطراری برای اعلام موقعیت خود استفاده کرد و اولین پیام او این بود: «خدا خوب است.»

او در اظهارات خود درباره نجات خلبان دوم از اشاراتی مذهبی استفاده کرد و گفت این افسر که بیش از یک روز از اسارت گریخته بود، در «جمعه نیک» سرنگون شد، روز شنبه «در یک غار پنهان بود» و در یکشنبه عید پاک، «یک خلبان دوباره متولد شد، سالم و حاضر.»

دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، نیز در این نشست خبری با بیان جزییاتی از عملیات نجات خلبانان گفت: «ماموریت ما این بود که هر کاری می‌توانیم بکنیم تا این آمریکایی را نجات دهیم. آماده بودیم چند حالت مختلف را اجرا کنیم و به‌واسطه عزم و پشتکار موفق شدیم. کاری کردیم که هیچ نیروی مسلح دیگری قادر به انجام آن نیست. کل تیم بدون تلفات به خانه بازگشتند.»

رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده گفت: «مردان و زنان ما مهم‌تر از سخت‌افزارها و جنگ‌افزارهای ما هستند. هما‌‌ن‌طور که وزیر جنگ گفت این عملیات یک پیام به دشمن می‌فرستد که نیروهای آمریکا چه قابلیتی دارند و ما سربازانمان را در هر شرایطی پیدا می‌کنیم و نجات می‌دهیم.»