بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز که دوشنبه ۱۷ فروردین منتشر شد، اگر مذاکرات فعلی به نتیجه برسد، به «آتش‌بس فوری و بازگشایی تنگه هرمز» منجر می‌شود و توافق نهایی ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز حاصل خواهد شد.

در سوی دیگر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «آتش‌بس یعنی ایجاد وقفه برای تمدید نیرو و هیچ عاقلی [در ایران] این کار را انجام نمی‌دهد.»

او افزود: «ما همچنان به شناورهای متعلق یا مرتبط با آمریکا و اسرائیل، اجازه تردد در تنگه هرمز نخواهیم داد.»

رویترز: طرح آتش‌بس فوری میان ایران و آمریکا با محوریت پاکستان ارائه شد

یک منبع آگاه به رویترز گفت که حکومت ایران و ایالات متحده، طرحی برای پایان درگیری‌ها دریافت کرده‌اند که می‌تواند از دوشنبه اجرایی شود و به بازگشایی تنگه هرمز بینجامد. طرحی که بر آتش‌بس فوری و سپس توافقی جامع استوار است.

به گفته این منبع، چارچوب پایان خصومت‌ها از سوی پاکستان تدوین و طی شب گذشته با تهران و واشینگتن مبادله شده است.

این طرح یک ساز و کار دو مرحله‌ای را پیش‌بینی می‌کند: نخست اجرای فوری آتش‌بس و سپس نهایی‌سازی یک توافق گسترده‌تر.

این منبع افزود: «همه اجزای این طرح باید امروز مورد توافق قرار گیرد.»

او توضیح داد توافق اولیه در قالب یک تفاهم‌نامه تنظیم می‌شود که از طریق پاکستان - به‌عنوان تنها کانال ارتباطی - به‌صورت الکترونیکی نهایی خواهد شد.

تماس‌های فشرده دیپلماتیک و تردید تهران

وب‌سایت اکسیوس پیش‌تر گزارش داده بود که آمریکا، جمهوری اسلامی و میانجی‌های منطقه‌ای، درباره آتش‌بسی ۴۵ روزه گفت‌وگو می‌کنند. بخشی از توافقی دو مرحله‌ای که می‌تواند به پایان دائمی جنگ منجر شود.

به گفته منبع رویترز، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، «تمام شب» با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس بوده است.

بر اساس پیشنهاد اسلام‌آباد، آتش‌بس بلافاصله اجرا می‌شود و تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و سپس ۱۵ تا ۲۰ روز برای نهایی‌سازی توافقی گسترده‌تر در نظر گرفته می‌شود.

این توافق که به‌طور موقت «توافق اسلام‌آباد» نامیده شده، شامل چارچوبی منطقه‌ای برای مدیریت تنگه هرمز است و قرار است مذاکرات نهایی حضوری در اسلام‌آباد برگزار شود.

رویترز نوشت که مقام‌های واشینگتن و تهران به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز از اظهار نظر خودداری کرد.

مقام‌های ایرانی پیش‌تر به این خبرگزاری گفته بودند تهران به‌دنبال آتش‌بس دائمی همراه با تضمین‌هایی برای جلوگیری از حمله مجدد آمریکا و اسرائیل است.

آن‌ها همچنین از دریافت پیام‌هایی از سوی میانجی‌هایی مانند پاکستان، ترکیه و مصر خبر داده بودند.

به گفته منبع رویترز، انتظار می‌رود توافق نهایی شامل تعهد تهران به عدم پیگیری برای ساخت سلاح هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده باشد.

در عین حال، دو منبع پاکستانی گفتند حکومت ایران هنوز به این پیشنهاد متعهد نشده است.

یکی از این منابع گفت: «ایران هنوز پاسخ نداده است.»

او افزود طرح‌های پیشنهادی برای آتش‌بس موقت تاکنون با موافقت تهران روبه‌رو نشده است.

این تحرکات دیپلماتیک در حالی شدت گرفته که درگیری‌ها افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز - یکی از مسیرهای حیاتی تامین نفت جهان - بیشتر و بیشتر شده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز در روزهای اخیر خواستار پایان سریع درگیری شده و درباره پیامدهای عدم دستیابی به آتش‌بس هشدار داده است.