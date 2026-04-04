شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین، نیروهای گارد زندان و ماموران امنیتی با ورود به بند چهار زندان قزلحصار کرج، ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریانرا به همراه ۲۰ زندانی دیگر با باتوم و ضرب‌وجرح از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

پیش‌تر در بامداد سه‌شنبه ۱۱ فروردین نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، اعدام شده‌اند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقوی‌ سنگ‌دهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را به‌طور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دی‌ماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.