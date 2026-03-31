ایران در کانون توجه رسانههای سوئد
با افزایش تنشها در خاورمیانه بهدنبال حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، روابط تهران و استکهلم دوباره به یکی از محورهای اصلی بحث در رسانههای سوئد تبدیل شده است.
گزارش مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، برای گفتوگو درباره تنشها در خاورمیانه و رایزنی با وانگ یی، همتای چینی خود، سهشنبه ۱۱ فروردین به پکن میرود.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
تصویر رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۱۱ فروردین، پنهان شدن خودروهای نظامی و زرهی را زیر یک پل در نزدیکی بیمارستان هاشمی رفسنجانی در تهران نشان میدهد.
در یک ماه اخیر گزارشها و تصاویر متعددی از استقرار نیروها و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی در اماکن غیرنظامی منتشر شده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، سهشنبه ۱۱ فروردین اعلام کرد ناو تهاجمی آبیخاکی «یواساس تریپولی» در اقیانوس هند حضور دارد.
این ناو حامل حدود هزار و ۸۰۰ تفنگدار دریایی است.
سنتکام با انتشار تصویری نوشت که این ناو ۴۵ هزار تنی، ۹ فروردین در اقیانوس هند در حال حرکت بوده است.
جمهوری اسلامی بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین یک نفتکش غولپیکر حامل نفت خام را در نزدیکی دبی هدف قرار داد و آن را به آتش کشید.
این حمله پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۰ فروردین هشدار داد در صورت باز نشدن تنگه هرمز، تاسیسات انرژی و چاههای نفت ایران را نابود خواهد کرد.
حمله به نفتکش «السلمی» با پرچم کویت، تازهترین مورد از سلسله حملات موشکی و پهپادی هوایی و دریایی جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند است.
پس از حمله به این نفتکش، که ظرفیت حمل حدود دو میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار با قیمتهای کنونی را دارد، قیمت نفت خام بار دیگر بهطور موقت افزایش یافت.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.
تصاویر ماهوارهای تازه منتشرشده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی احتمالا پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه در خردادماه با اسرائیل، بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را به تاسیسات هستهای اصفهان منتقل کرده است.
بر اساس تصویری که در ۹ ژوئن ۲۰۲۵ به وسیله ماهواره «لندست ۸» ثبت شده، یک کامیون حامل ۱۸ سیلندر آبیرنگ در حال ورود به تونلی در مرکز فناوری هستهای اصفهان دیده میشود.
فرانسا دیاز-موریس، تحلیلگر بولتن دانشمندان اتمی، در ارزیابی این تصویر نوشته است که این محموله میتواند شامل حداکثر ۵۳۴ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد باشد؛ سطحی که فاصله اندکی با غنای مورد استفاده در تسلیحات هستهای دارد.
به گفته او، این دادهها این احتمال را به میان میآورد که تهران کل ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را از طریق این مسیر به اصفهان منتقل کرده باشد.
همزمان، موسسه علوم و امنیت بینالمللی در واشینگتن نیز این ارزیابی را تایید و اعلام کرده است این وسیله نقلیه به احتمال زیاد در حال جابهجا کردن اورانیوم با غنای بالا بوده است.
این تصاویر نخستین بار بهوسیله روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد.