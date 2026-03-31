جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه ۱۱ فروردین یک نفت‌کش غول‌پیکر حامل نفت خام را در نزدیکی دبی هدف قرار داد و آن را به آتش کشید.

این حمله پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۰ فروردین هشدار داد در صورت باز نشدن تنگه هرمز، تاسیسات انرژی و چاه‌های نفت ایران را نابود خواهد کرد.

حمله به نفت‌کش «ال‌سلمی» با پرچم کویت، تازه‌ترین مورد از سلسله حملات موشکی و پهپادی هوایی و دریایی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند است.

پس از حمله به این نفت‌کش، که ظرفیت حمل حدود دو میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار با قیمت‌های کنونی را دارد، قیمت نفت خام بار دیگر به‌طور موقت افزایش یافت.

