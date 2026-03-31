روشن شدن آسمان تاریک تهران با انفجارهای پیاپی در بامداد سهشنبه
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، روشن شدن آسمان تاریک تهران را در بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین پس از انفجارهای پیاپی نشان میدهد.
رسانههای ایتالیا سهشنبه ۱۱ فروردین گزارش دادند مقامهای این کشور به یک هواپیمای آمریکایی که عازم خاورمیانه بود اجازه فرود در پایگاه نظامی سیگونلا در سیسیل را ندادند.
شبکه دولتی «رای» اعلام کرد وزیر دفاع ایتالیا درخواست آمریکا برای استفاده از این پایگاه را رد کرد.
منابع ایراناینترنشنال از تلفات گسترده نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادند.
بر اساس این اطلاعات، از ابتدای جنگ کنونی دستکم چهار هزار و ۷۷۰ نفر از اعضای سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی کشته شدهاند.
همچنین شمار زخمیها در این نیروها به بیش از ۲۰ هزار و ۸۸۰ نفر رسیده است.
آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپا، سهشنبه ۱۱ فروردین در گفتوگو با رییس دولت جمهوری اسلامی، از مسعود پزشکیان خواست با سازمان ملل متحد برای تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز وارد تعامل شود.
کاستا در این تماس تلفنی بر «ضرورت کاهش تنش و اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی» تاکید کرد.
او پس از این تماس گفت: «بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستم حملات به کشورهای منطقه را متوقف کند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آذرنوش خراسانی، کودک هشت ساله، در جریان اعتراضات ۱۹ دی در خیابان راهنمایی مشهد هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات کشته شد.
به گفته منابع، گلوله بهطور مستقیم به این کودک اصابت کرد و با وجود انتقال به بیمارستان، تلاش برای نجات جان او بینتیجه ماند.
پیکر آذرنوش در روستای بامچنار از توابع شهرستان کلات نادری در استان خراسان رضوی به خاک سپرده شد.
بر اساس گزارشها، خانواده این کودک تحت فشار امنیتی قرار گرفتهاند تا درباره او صحبت کنند.
بر اساس اطلاعاتی که خانواده دو تن از زندانیان معترض محکوم به اعدام در پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، پنج نفر از این هفت زندانی از بند عمومی زندان قزلحصار خارج شده و برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیج شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸ دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
