حشد الشعبی بار دیگر به کانون اصلی انتقادها و نگرانی‌های مخالفان خود در عراق و ایران بدل شده است.

دولت عراق همواره بر قرار داشتن حشد الشعبی در چارچوب فرماندهی کل نیروهای مسلح تاکید دارد، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد این نیروها در عمل، فراتر از الزامات رسمی و بدون توجه به پیامدهای سیاسی و امنیتی اقداماتشان، در مسیر حمایت از جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند.

در روزهای گذشته، انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از ورود شبه‌نظامیان عراقی در قالب کاروان‌های خودروهای «حامل کمک» به داخل ایران، موجی از نگرانی را برانگیخت.

انتقادهای شدید و هشدارها به دولت عراق در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سرازیر شد.

از واکنش‌ها می‌توان دریافت که ورود کاروان طولانی نیروهای حشد الشعبی از بصره به ایران، صرفا به‌عنوان مشارکت در «امدادرسانی» پذیرفته نشده است، بلکه در نظر مردم منطقه، انتقال هزاران نیرو به خوزستان در زمانی حساس و در مقیاسی گسترده و آشکار، اهدافی سیاسی و امنیتی را دنبال می‌کند.

