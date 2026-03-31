مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

این شاخص با پایه سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۰ محاسبه می‌شود؛ یعنی سطح متوسط قیمت کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ را عدد ۱۰۰ در نظر گرفته‌اند.

حالا در اسفند ۱۴۰۴ این شاخص به عدد ۵۴۲.۳ رسیده است. یعنی قیمت‌ها به طور متوسط ۵.۴۲۳ برابر شده‌ و نسبت به چهار سال پیش (سال مبدا) حدود ۴۴۲ درصد افزایش داشته‌اند.

تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر نسبت به اسفند ۱۴۰۳) به ۷۱.۸ درصد رسیده که ۳.۷ واحد درصد بیشتر از بهمن‌ماه است.

تورم سالانه (دوازده ماه منتهی به اسفند) نیز ۵۰.۶ درصد گزارش شده که نسبت به بهمن‌ماه ۳.۱ واحد درصد بالاتر رفته است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۱۲.۵ درصد رسیده که نسبت به بهمن‌ماه (۱۰۵.۴ درصد) افزایش داشته است.

این گروه در اسفندماه تورم ماهانه ۸.۶ درصدی را ثبت کرده، در حالی که در بهمن‌ماه ۱۵.۵ درصد بوده است.

نان و غلات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۴۰ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن‌ها با ۱۳۵ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها با ۲۱۹ درصد و میوه و خشکبار با ۱۰۴.۲ درصد از جمله زیرگروه‌هایی هستند که بالاترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند سال قبل نشان می‌دهند.

سبزیجات و حبوبات ۴۶.۴ درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۱۶.۸ درصد افزایش داشته‌اند.

گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰.۴ درصدی را ثبت کرده که نسبت به بهمن‌ماه (۴۹ درصد) اندکی بالاتر رفته است.

در این گروه، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها ۷۲.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۹۰.۴ درصد و حمل‌ونقل ۶۷.۵ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافته‌اند.

مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ۳۴.۹ درصد رشد نقطه‌به‌نقطه، پایین‌ترین افزایش را در میان گروه‌های عمده داشته‌اند.

تورم ماهانه کل کشور در اسفند ۵.۶ درصد بوده که نسبت به بهمن‌ماه (۹.۴ درصد) کاهش داشته است.

تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۸.۶ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۵ درصد گزارش شده است.

گزارش مرکز آمار شکاف طبقاتی در تورم را نیز نشان می‌دهد. تورم سالانه برای دهک دوم هزینه‌ای (از فقیرترین خانوارها) ۵۴.۲ درصد و برای دهک دهم ۴۹.۲ درصد بوده است.

فاصله تورمی بین دهک‌ها در اسفند به ۵ واحد درصد رسیده که نسبت به بهمن‌ماه (۴.۱ واحد درصد) ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

خانوارهای روستایی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۶.۵ درصدی، بیشتر از خانوارهای شهری (۶۹.۳ درصد) تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

شاخص قیمت در مناطق شهری به ۵۳۱.۸ واحد رسیده که تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۶۹.۳ درصد و تورم سالانه ۴۹.۶ درصد است.

در مناطق روستایی، شاخص به ۶۰۶.۲ واحد رسیده؛ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۶.۵ درصد و تورم سالانه ۵۶.۸ درصد گزارش شده است.

این ارقام بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران تهیه شده و نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر است.