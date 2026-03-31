احتمال انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به تاسیسات هستهای اصفهان
تصاویر ماهوارهای تازه منتشرشده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی احتمالا پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه در خردادماه با اسرائیل، بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را به تاسیسات هستهای اصفهان منتقل کرده است.
بر اساس تصویری که در ۹ ژوئن ۲۰۲۵ به وسیله ماهواره «لندست ۸» ثبت شده، یک کامیون حامل ۱۸ سیلندر آبیرنگ در حال ورود به تونلی در مرکز فناوری هستهای اصفهان دیده میشود.
فرانسا دیاز-موریس، تحلیلگر بولتن دانشمندان اتمی، در ارزیابی این تصویر نوشته است که این محموله میتواند شامل حداکثر ۵۳۴ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد باشد؛ سطحی که فاصله اندکی با غنای مورد استفاده در تسلیحات هستهای دارد.
به گفته او، این دادهها این احتمال را به میان میآورد که تهران کل ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را از طریق این مسیر به اصفهان منتقل کرده باشد.
همزمان، موسسه علوم و امنیت بینالمللی در واشینگتن نیز این ارزیابی را تایید و اعلام کرده است این وسیله نقلیه به احتمال زیاد در حال جابهجا کردن اورانیوم با غنای بالا بوده است.
این تصاویر نخستین بار بهوسیله روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد.
موسسه آیافاو (Ifo)، نهاد معتبر آلمانی مستقر در مونیخ که با نظرسنجی از هزاران شرکت، شاخصهای کلیدی مانند «شاخص فضای کسبوکار» را برای پیشبینی وضعیت اقتصادی آلمان و اروپا منتشر میکند، در تازهترین ارزیابی خود هشدار داده که جنگ ایران «تاثیری گسترده» بر صنعت آلمان گذاشته است.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی از این موسسه پژوهشی در مونیخ، حدود ۹۰ درصد از شرکتهای صنعتی پیشبینی میکنند این جنگ بهطور منفی بر فعالیتهای اقتصادی آنها اثر بگذارد، در حالی که تنها ۹ درصد گفتهاند فعلا تحت تاثیر قرار نگرفتهاند.
به گفته رییس بخش نظرسنجیهای آیافاو، این درگیری بهصورت مستقیم صنعت را هدف قرار داده و سطح بالایی از عدم اطمینان را در میان شرکتها ایجاد کرده است.
در همین حال، بسیاری از بنگاهها خود را برای فشارهای بیشتر آماده میکنند. فشارهایی که بهویژه ناشی از افزایش قیمت انرژی عنوان شده است.
جمهوری اسلامی بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین یک نفتکش غولپیکر حامل نفت خام را در نزدیکی دبی هدف قرار داد و آن را به آتش کشید. این حمله پس از آن انجام شد که رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه هشدار داد در صورت باز نشدن تنگه هرمز، تاسیسات انرژی و چاههای نفت ایران را نابود خواهد کرد.
حمله به نفتکش «السلمی» با پرچم کویت، تازهترین مورد از سلسله حملات موشکی و پهپادی هوایی و دریایی جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند است.
پس از حمله به این نفتکش، که ظرفیت حمل حدود دو میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار با قیمتهای کنونی را دارد، قیمت نفت خام بار دیگر بهطور موقت افزایش یافت.
شرکت نفت کویت، مالک این کشتی، اعلام کرد این حمله بامداد سهشنبه رخ داده و باعث آتشسوزی و آسیب به بدنه کشتی شده است.
مقامهای دبی اعلام کردند که پس از حمله پهپادی به نفتکش، موفق به مهار آتش شدهاند و هیچگونه تلفات انسانی گزارش نشده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که افزایش قیمت نفت و سوخت، باعث فشار بر بودجه خانوارهای آمریکایی شده و در حال تبدیل شدن به یک چالش سیاسی برای ترامپ و حزب جمهوریخواه او در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر است.
جمهوریخواهان پیشتر وعده کاهش قیمت انرژی و افزایش تولید نفت و گاز آمریکا را داده بودند اما کاهش عرضه جهانی باعث شده قیمت نفت خام آمریکا از ۱۰۱ دلار در هر بشکه فراتر رود.
بر اساس دادههای سرویس پایش قیمت «گسبادی»، میانگین قیمت بنزین در آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته از چهار دلار در هر گالن عبور کرد.
استقرار نیروها همزمان با اظهارات ضد و نقیض درباره مذاکره
در حالی که دونالد ترامپ ضمن مثبت خواندن روند مذاکرات با جمهوری اسلامی، تهدید کرده که در صورت دست نیافتن به توافق بر شدت حملات آمریکا افزوده خواهد شد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان هرگونه مذاکره را رد کرده و بر دامنه حملات خود به کشورهای حاشیه خلیج افزودهاند.
مقامات نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که اهداف موج اخیر حملات موشکی و پهپادی تهران شامل «مخفیگاههای» نیروهای نظامی آمریکا در پنج پایگاه در منطقه و همچنین در اسرائیل بوده است.
همزمان حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل وارد جنگ شدهاند و ترکیه بار دیگر گزارش داده یک موشک بالستیک شلیکشده از ایران وارد حریم هوایی این کشور شده اما پیش از اصابت با سامانههای دفاع هوایی و موشکی ناتو سرنگون شده است.
اسرائیل و آمریکا نیز بر شدت حملات خود به مواضع جمهوری اسلامی در ایران افزودهاند. اسرائیل همزمان به حمله به مواضع حزبالله در لبنان ادامه میدهد.
اندکی پس از اظهارات بقایی، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت آمریکا در حال مذاکره با «رژیمی منطقیتر» برای پایان دادن به جنگ در ایران است.
ترامپ نوشت: «ایالات متحده در حال گفتوگوهای جدی با یک حکومت جدید و منطقیتر برای پایان دادن به عملیات نظامی ما در ایران است. پیشرفت زیادی حاصل شده، اما اگر به هر دلیلی بهزودی توافقی حاصل نشود، که احتمالا خواهد شد و اگر تنگه هرمز فورا برای فعالیت باز نشود، ما حضور خود در ایران را با نابودی کامل تمام نیروگاههای برق، چاههای نفت و جزیره خارگ (و احتمالا همه تاسیسات آبشیرینکن) به پایان خواهیم رساند؛ تاسیساتی که عمدا تاکنون به آنها دست نزدهایم.»
با این حال، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد ترامپ به مشاوران خود گفته حاضر است حتی در صورت بسته ماندن نسبی تنگه، کارزار نظامی را پایان دهد و عملیات پیچیده بازگشایی آن را به زمان دیگری موکول کند. این گزارش باعث کاهش قیمت نفت و بهبود بازارهای سهام شد، زیرا سرمایهگذاران امیدوار شدند راهی برای پایان سریع درگیریها وجود داشته باشد.
در پاسخ به این گزارش، کاخ سفید به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، اشاره کرد که به شبکه الجزیره گفته بود این تنگه «به هر شکل ممکن» پس از عملیات نظامی آمریکا باز خواهد شد.
درخواست عربستان و امارات و قصد ترامپ برای گرفتن هزینه جنگ
کاخ سفید همچنین اعلام کرد ترامپ در حال بررسی درخواست از کشورهای عربی برای پرداخت هزینههای جنگ است. لیویت در پاسخ به پرسشی در اینباره گفت: «این ایدهای است که میدانم او دارد و فکر میکنم بیشتر درباره آن از او خواهید شنید.»
دولت ترامپ درخواست بودجه اضافی ۲۰۰ میلیارد دلاری برای جنگ ارائه کرده است اما این درخواست با برخی مخالفتهای شدید در کنگره آمریکا روبهروست.
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی، اسرائیلی و عرب نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دونالد ترامپ فشار میآورند که «تا تضعیف جمهوری اسلامی به حد کافی» به جنگ ادامه دهد.
قطر و عمان همچنان از راه حل دیپلماتیک حمایت میکنند.
این رسانه در گزارشی که بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین انتشار یافت، نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ابتدا بابت اینکه پیش از جنگ اطلاعات کافی درباره حمله آمریکا و اسرائیل دریافت نکرده بودند، همینطور از اینکه آمریکا هشدارهایشان درباره پیامدهای ویرانگر جنگ برای کل منطقه را نادیده گرفته بود، گلایه داشتند. با وجود این، اکنون به کاخ سفید میگویند که این جنگ یک فرصت تاریخی برای «از کار انداختن کامل و همیشگی حاکمیت روحانیون در ایران» فراهم کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت: «مقامهایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در گفتوگوهای خصوصی اعلام کردهاند نمیخواهند عملیات نظامی تا زمانی که تغییرات قابل توجهی در رهبری ایران رخ ندهد یا تغییر چشمگیری در رفتار ایران ایجاد نشود، پایان یابد.»