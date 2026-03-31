بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل درباره دستاوردهای جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «ایجاد تحول استراتژیک: پیش از دو عملیات، ایران می‌خواست ما را خفه کند. امروز ما او را خفه می‌کنیم. رژیم آیت‌الله‌ها در ایران ضعیف‌تر از همیشه است و دولت اسرائیل قوی‌تر از همیشه. آگاه‌سازی جهان نسبت به خطری که ایران برای کل بشریت دارد: پیش از عملیات‌ها، بیشتر جهان به هشدارهای ما گوش نمی‌داد. می‌خواهم به شما بگویم، من با رهبران خاورمیانه، در جلسات محرمانه و علنی، با رهبران اروپا، و همچنین با رهبران ایالات متحده و روسای جمهور آمریکا صحبت کرده‌ام. آن‌ها خطر را درک نکرده بودند.»

او افزود: «امروز کسی نیست که بزرگی این خطر را نفهمد. بعضی در گفتگوهای خصوصی به من می‌گویند: نخست‌وزیر، ما می‌فهمیم. می‌ترسیم این را بگوییم، اما می‌فهمیم. و برخی می‌گویند: می‌فهمیم و خدا را شکر، نیز اقدام می‌کنیم».

نتانیاهو گفت: «پیش از عملیات‌ها، ما تنها علیه جمهوری اسلامی می‌جنگیدیم. امروز ما شانه به شانه با ایالات متحده می‌جنگیم، در همکاری تاریخی بی‌سابقه بین رئیس‌جمهور ترامپ و بنیامین نتانیاهو، و بین ارتش آمریکا و ارتش دفاعی اسرائیل.»

او افزود: «ما پایه‌های رژیم ترور را که پیش از این عملیات‌ها ظاهرا شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید، متزلزل کرده‌ایم. امروز، در پی عملیات و اعتراضات گسترده‌ای که در ایران در پی آن شکل گرفت، و همچنین در پی ضربات سنگینی که در عملیات «غرش شیران» به جمهوری اسلامی وارد کردیم، این رژیم را به لرزه درآورده‌ایم.»

نتانیاهو تاکید کرد: «من به شما می‌گویم که دیر یا زود، این رژیم سقوط خواهد کرد. ما به‌طور جدی به دو تهدید موجودیتی ضربه زدیم و آن‌ها را از بالای سر خود دور کردیم. پیش از دو عملیات، ایران با سرعت در حال پیشبرد توسعه سلاح هسته‌ای و ده‌ها هزار موشک بالستیک بود. در عملیات، تهدید فوری دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و انبوه موشک‌های بالستیک را از خود دور کردیم. و در «غرش شیران»، دستاورد تکمیلی را با نابود کردن توان صنعتی رژیم برای تولید این ابزارهای مرگ به دست آوردیم.»