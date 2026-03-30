مخاطبان دوشنبه ۱۰ فروردین در پیام‌های خود تاکید کردند این حضور نظامی در نقاط مختلف شهری، نگرانی گسترده‌ای در میان شهروندان ایجاد کرده و فضای عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.

در آبادان، یکی از شهروندان از وضعیت «ناامن و ترسناک» شهر خبر داد و نسبت به امنیت خانواده‌ها، به‌ویژه جوانان، ابراز نگرانی کرد.

بر پایه روایت‌های مردمی، حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد ۱۰ فروردین، نیروهای حشد الشعبی با چندین خودروی هایلوکس وارد پایگاه بسیج روبه‌روی سیتی‌سنتر شدند.

در مسیر حرکت این نیروها، چندین ایست بازرسی ایجاد شد و از فیلم‌برداری شهروندان جلوگیری به عمل آمد که نشان‌دهنده کنترل شدید امنیتی در منطقه است.

طبق یکی از پیام‌های رسیده، شهر بانه در استان کردستان شاهد استقرار نیروهای حکومتی است.

این نیروها در مدرسه کاردانش آینده‌سازان بالاتر از اداره ثبت احوال و در مجاورت سالن مدیش مستقر شده‌اند که این موضوع به نگرانی‌ها درباره استفاده از فضاهای آموزشی برای اهداف امنیتی و نظامی حکومت دامن زده است.

گزارش‌ها همچنین از حضور نیروهای حشد الشعبی در گناوه و استقرار آن‌ها در هتل خلیج فارس حکایت دارند.

در شیراز، سازمان فضای سبز در خیابان ابیوردی به محل استقرار نیروهای لباس‌شخصی و بسیج تبدیل شده و اتاق‌های آن در اختیار این نیروها قرار گرفته است.

همچنین در قزوین، در خیابان حکم‌آباد و کوچه انتظاری در محدوده یک مدرسه، حضور نیروهای مسلح گزارش شده که به نگرانی ساکنان منطقه مسکونی اطراف انجامیده است.

در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره استقرار نیروهای سرکوب و مقام‌های جمهوری اسلامی در مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها و مراکز درمانی منتشر شده است.

ناظران بر این باورند که حکومت ایران پس از آن که در حملات آمریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان تهاجمی و دفاعی خود را از دست داده، اکنون در پی استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی است.

حملات بامدادی و صبحگاهی

طبق پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، حملات به مواضع جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران بامداد ۱۰ فروردین ادامه یافت.

ساعت ۴:۱۹ دو انفجار بزرگ در بندرعباس رخ داد. کمی بعد، تاسیسات سپاه پاسداران در دهگلان کردستان هدف قرار گرفت که به قطع کامل برق شهر انجامید.

ساعت ۴:۲۰، دو انفجار مهیب در خیابان داوری فردیس استان البرز گزارش شد. در ادامه، ساعت ۵:۰۴ در قشم صدای انفجارهای پی‌درپی شنیده شد و احتمالا جزیره لارک هدف قرار گرفت.

در ساعات ابتدایی صبح، دامنه حملات گسترش یافت. حدود ساعت شش، چندین انفجار شدید در قم شنیده شد و در ۶:۳۰ نیز صدای انفجار شدیدی در پیشوا در استان تهران گزارش شد.

اندکی بعد، در ساعت ۶:۵۵، دو انفجار در شیراز به گوش رسید.

مدتی بعد و در ساعت ۷:۳۳، چندین نقطه در اطراف تهران شاهد حملات بودند. یک انفجار مهیب در محدوده دریاچه چیتگر و هم‌زمان صدای انفجار دیگری از دور در شهرک واوان اسلامشهر گزارش شد.

سپس در ساعت ۸:۲۷، آبادان شاهد چندین انفجار بزرگ و کوچک بود که نشان از تداوم حملات در جنوب کشور داشت.

برخی نقاط دیگر ایران هدف حملات صبح‌گاهی قرار گرفتند. از جمله فرودگاه پارس‌آباد اردبیل و دادگستری گلدشت خرم‌آباد که با سه انفجار مواجه شد.

همچنین در ساعات ابتدایی صبح، خرمشهر، محدوده کشتی‌سازی منطقه حفار یا شهرک صنعتی، به‌طور مستمر شاهد حملات شدید بودند.

حملات بعداز‌ظهر

بعدازظهر ۱۰ فروردین، نخستین گزارش‌ها از حملات حدود ساعت ۱۳:۵۰ از بندرعباس به ایران‌اینترنشنال رسید؛ جایی که صدای پرواز جنگنده‌ها همراه با چند انفجار شنیده شد و این وضعیت به‌صورت مداوم در شهر ادامه یافت.

اندکی بعد، در ساعت ۱۳:۵۶ در مهرویلای کرج نیز صدای جنگنده و انفجار گزارش شد.

کمی بعد، دامنه حملات به استان مازندران گسترش یافت. حدود ساعت ۱۴ در بابلسر صدای انفجار شنیده شد و در ساعت ۱۴:۳۶، محمودآباد شاهد چهار انفجار مهیب بود.

ساعت ۱۵:۰۵ در محدوده فلاطوری اصفهان حدود ۱۰ انفجار سنگین گزارش شد. هم‎زمان، در تهران نیز تحرکات قابل توجهی به ثبت رسید: ساعت ۱۵ در منطقه یک و ساعت ۱۵:۲۱ در شرق تهران صدای انفجارهای پیاپی به گوش رسید.

در ادامه موج حملات، ساعت ۱۵:۳۰ نیز منطقه سه تهران هدف قرار گرفت و صدای انفجار در این محدوده گزارش شد.

مخاطبی از نور مازندران نوشت: «ساعت ۱۵:۴۸ رو‌به‌روی پاساژ دی مورد اصابت قرار گرفت و صدای مهیبی آمد.»