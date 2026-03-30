دو انفجار شدید در محدوده پارک کوهستانی دراک شیراز
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در شیراز خبر دادند.
بر اساس گزارشها، دو انفجار شدید در محدوده پارک کوهستانی دراک شیراز رخ داد و همزمان جنگندهها در آسمان پرواز میکردند.
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در شیراز خبر دادند.
بر اساس گزارشها، دو انفجار شدید در محدوده پارک کوهستانی دراک شیراز رخ داد و همزمان جنگندهها در آسمان پرواز میکردند.
کنگره آزادی ایران پس از دو روز برگزاری با هدف «گفتوگو و همگرایی میان دموکراسیخواهان»، به پایان رسید و شرکتکنندگان در آن، بر ضرورتهایی چون کثرتگرایی و توجه به مطالبات جریانهای مختلف در گذار سیاسی در ایران و رعایت حقوق شهروندی به ویژه حقوق اقوام و اقلیتها، تاکید کردند.
کنگره آزادی ایران روزهای هشتم و نهم فروردین با حضور حدود ۴۰۰ مهمان از فعالان سیاسی، مدنی و دانشگاهی، از نقاط مختلف جهان، در لندن برگزار شد.
هدف اصلی این رویداد، تلاش برای «ایجاد گفتوگو و همگرایی میان دموکراسیخواهان»، از جمله احزاب، تشکلها، جریانهای فکری، گروههای مختلف سیاسی و فرهنگی، و چهرههای مخالف جمهوری اسلامی بود.
«جنسیت و دموکراسی»، «عاملیت شهروندان و حمایت جامعه بینالمللی»، «توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، پیشنیاز دموکراسی»، «اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم میرسد؟»، «احزاب و سازمانهای سیاسی، موتور محرک دموکراسی»، «نقش جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی در دموکراسی پایدار»، «ایرانی بیتبعیض، مشارکت و همافزایی» و «ایران، کثرت و دموکراسی»، هشت پنل این کنگره بودند.
به گزارش تهمینه رستمی، خبرنگار ایراناینترنشنال، در روز اول برگزاری این کنگره، بحثها بیشتر سیاسی و حول محور موضوعاتی چون گذار سیاسی و تجربه دیگر کشورهای جهان در زمینه گذار بود.
بر اساس این گزارش، موضوعاتی که در روز دوم مورد بررسی قرار گرفت، بیشتر حول محور مسائل عملی نظیر حقوق شهروندی و حقوق اقلیتها و همچنین چگونگی دسترسی به اینترنت آزاد بود.
مهرداد یوسفیانی، مشاور پیشین شاهزاده رضا پهلوی، در حاشیه برگزاری این کنگره به ایراناینترنشنال گفت: «گفتمان ما مبتنی بر تکثرگرایی است و در این تکثر و ساختار سیاسی، نماد و نهاد مشروطهخواهان نیز حضور خواهد داشت.»
درخواست برای پایان جنگ
محمد اولیاییفرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای «یککلمه» در حاشیه برگزاری کنگره آزادی گفت: «ما در شبکه وکلای یککلمه قانونی برای ایران فردا تدوین کردیم تا بتوانیم همه صداها و نگاهها را در قانون پس از نبودن جمهوری اسلامی لحاظ کنیم.»
مریم سطوت، فعال سیاسی جمهوریخواه، نیز در حاشیه این کنگره به ایراناینترنشنال گفت: «بسیاری از سخنرانان در این کنگره تاکید کردند مهمترین مساله مردم ایران، پایان جنگ است.»
او افزود: «در این کنگره درباره حل مسائل ایران از زوایای سیاسی گفتوگو شد.»
شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ و پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «مسئول اصلی این جنگ، جمهوری اسلامی است.»
در بیانیه این شورا آمده بود: «ملت ایران بدون آن که خودش هیچ نقشی داشته باشد، در شرایط یک جنگ ناخواسته قرار گرفته است. حکومت با سرکوب داخلی، ماجراجوییهای خارجی، و بستن راههای اصلاح مسالمتآمیز، کشور را در موقعیتی قرار داده که امنیت و آینده ملت را بهشدت تهدید میکند.»
این کنگره خود را متعهد دانسته بود تا با «تقویت هماهنگی میان نیروهای جامعه مدنی و سیاسی و ارسال پیامهای مسئولانه، از بروز خشونت داخلی و فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند و بستر گفتوگو را برای آیندهای دموکراتیک و صلحآمیز فراهم آورد».
آلترناتیو دموکراتیک
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که ۱۰ سال در ایران زندانی بوده است، در حاشیه کنگره آزادی به ایراناینترنشنال گفت: «ما در کنگره آزادی امیدواریم بتوانیم صدای واحدی ایجاد کنیم تا آرام آرام به یک آلترناتیو دموکراتیک برسیم که بتواند ایران را به دموکراسی برساند.»
برگزارکنندگان این رویداد گفتند که این کنگره «فرصتی برای شنیدن صداهای متنوع، دیدگاههای متفاوت و ایجاد پلی میان اندیشه و عمل» است و در پی «ترسیم مسیر آینده» خواهد بود.
آنان تاکید کردند که این کنگره قرار نیست به طیف سیاسی خاصی در میان مخالفان جمهوری اسلامی نزدیکتر باشد.
چهرههایی چون ریوار آبدانان (پیام ویدیوی)، وریا امیری، لادن بازرگان، شکریا برادوست، فریبا بلوچ، بهروز بیات، آرش جودکی، مهرداد خوانساری، نعیمه دوستدار، حسین رزاق (حضور مجازی)، مریم سطوت، سمانه سوادی، مونا سیلاوی، شیرین شمس، کامبیز غفوری، مهدی فتاپور، هادی قائمی، مهدیه گلرو و هما هودفر، در این کنگره سخنرانی کردند.
از جمله اعضای شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران میتوان به شهریار آهی، عظمت اژدری، نازنین افشینجم، مهران براتی، ناصر بلیدهای، نیره توحیدی، آرام حسامی، سعید دهقان، حسین رزاق، مجید زمانی، محسن سازگارا، امید شمس، اسماعیل عبدی، خالد عزیزی، رضا علیجانی، مهدیه گلرو، محسن مخملباف و عطا هودشتیان اشاره کرد.
در صفحه این کنگره در شبکه اجتماعی ایکس آمده است «به رسمیت شناختن تنوع عقیده، مذهب، جنسیت و دیدگاهها در تعیین سرنوشت کشور» امری ضروری محسوب میشود و کثرتگرایی و دموکراسی، مفاهیمی «جداییناپذیر» هستند.
سخنگوی کاخ سفید درباره تنگه هرمز گفت: «آمریکا از وضع عوارض برای کشتیها در تنگه هرمز حمایت نمیکند. در واقع، همانطور که میدانید، این نفتکشهایی که در حال عبور هستند—۱۰ موردی که قبلاً اعلام شده بود و اکنون ۲۰ نفتکش جدید که انتظار داریم در روزهای آینده شاهد آنها باشیم—نتیجه مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران است. اگر دیپلماسی رئیسجمهور و تعامل تیم او در این موضوع نبود، چنین نفتکشهایی را شاهد نبودید. ما انتظار داریم این روند پایبندی در آینده ادامه پیدا کند و این موضوعی است که از نزدیک روی آن کار میکنیم.»
سخنگوی کاخ سفید افزود: «جمهوری اسلامی در مذاکرات خصوصی با برخی نکات آمریکا موافقت کرده است.»
او ادامه داد: «رئیسجمهو در این زمان بهوضوح به رژیم ایران اعلام کرده است، بهترین حرکت آنها انجام یک توافق است، وگرنه نیروهای مسلح ایالات متحده دارای تواناییهایی فراتر از تصورات آنها هستند و رئیسجمهور از بهکارگیری آنها نمیترسد.»
به گفته سخنگوی کاخ سفید، «رئیسجمهور همیشه گفته است که دیپلماسی گزینه و اولویت شماره یک اوست. او پیش از آغاز این عملیات، صادقانه تلاش کرد با رژیم ایران وارد دیپلماسی شود و میخواست به توافق برسد. برای این منظور، بهترین مذاکرهکنندگان خود را فرستاد. آنها زمان و تلاش گستردهای صرف کردند تا به توافق برسند، اما متأسفانه بسیاری از رهبران پیشین که دیگر در میان ما نیستند، به دلیل پیامدهای اقدامات نظامی ایالات متحده با سرنوشت خود روبهرو شدند. بنابراین، اگر فرصتی برای توافق پیش بیاید، رئیسجمهور آماده شنیدن است، اما این موضوع مانع تمرکز او بر اهداف نظامی تعیینشده نمیشود.»
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد: «روبیو امروز گفت که رهبری بسیار تکهتکه است. ما واقعاً سیستمهای ارتباطی داخلی آنها را فلج کردهایم و این بخشی از روند دیپلماسی است تا دقیقاً مشخص کنیم چه کسی مسئول است. میدانم که یک آیتالله جدید منصوب شده است، اما از او زیاد نشنیدهایم و ندیدهایم. بنابراین این بخشی از روند دیپلماسی در حال انجام است.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد: «با گذشت هر روز، ارتش ایالات متحده برتری خود را نسبت به رژیم تروریستی ایران افزایش میدهد. تاکنون بیش از ۱۱ هزار هدف دشمن مورد حمله قرار گرفته است و هر حمله، تواناییهای تهاجمی و دفاعی رژیم را بیش از پیش تضعیف کرده و اهرم فشار بیشتری برای ایالات متحده و متحدانش ایجاد میکند.»
سخنگوی کاخ سفید گفت: «در مقایسه با آغاز عملیات، حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است. ایالات متحده همچنین در حال نابودی نیروی دریایی رژیم ایران است. تاکنون بیش از ۱۵۰ شناور آنها، از جمله ۹۲ درصد از بزرگترین کشتیهایشان، منهدم شدهاند. نیروی دریایی ایران دیگر در آبراههای اصلی منطقه حضوری ندارد و توانایی اعمال قدرت دریایی را از دست داده و به همین دلیل «ناتوان در نبرد» ارزیابی شده است.»
لیویت افزود: «ارتش آمریکا همچنان به نابودی زیرساختهای صنعتی دفاعی ایران ادامه میدهد؛ بهطوری که تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد از تأسیسات تولید موشک، پهپاد و کشتیسازی آنها آسیب دیده یا نابود شدهاند و این موضوع توانایی آنها برای ایجاد تهدیدهای آینده در منطقه را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است.»
او تاکید کرد: «نیروهای مشترک آمریکا و اسرائیل کنترل آسمان را در دست دارند و برتری هوایی خود را بر ایران تثبیت کردهاند و تاکنون بیش از ۱۱ هزار پرواز رزمی موفق انجام دادهاند. روند کاملاً روشن است؛ ایالات متحده هر روز با قدرتی ویرانگرتر، حملات هدفمندتری را برای از بین بردن تهدید ناشی از رژیم ایران انجام میدهد، همانگونه که رئیسجمهور ترامپ یک ماه پیش اعلام کرده بود.»
لیویت گفت: «جای تعجب نیست که عناصر باقیمانده این رژیم بیش از پیش تمایل دارند این تخریب را متوقف کرده و تا زمانی که فرصت دارند، به میز مذاکره بیایند. با وجود مواضع علنی و گزارشهای نادرستی که منتشر میشود، مذاکرات همچنان ادامه دارد و بهخوبی پیش میرود. آنچه بهصورت عمومی گفته میشود، با آنچه بهصورت خصوصی به ما منتقل میشود، متفاوت است.»
سخنگوی کاخ سفید گفت: «در نتیجه، رئیسجمهور ترامپ یک توقف ۱۰ روزه برای به تعویق انداختن حملات برنامهریزیشده به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران اعلام کرده است. این یک فرصت تاریخی و کمنظیر برای این رژیم است تا با ایالات متحده به توافقی مناسب دست یابد، بهطور دائمی از جاهطلبیهای هستهای خود دست بکشد و از نقش خود بهعنوان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان دست بردارد.»
به گفته سخنگوی کاخ سفید، «اگر ایران این فرصت طلایی را رد کند، بزرگترین نیروی نظامی تاریخ جهان همچنان آماده است تا تمامی گزینههای لازم را در اختیار رئیسجمهور ترامپ قرار دهد تا این رژیم همچنان هزینهای سنگین بپردازد. به هر شکل، ایران دیگر توانایی قابلاعتماد برای تهدید ایالات متحده یا متحدانش را نخواهد داشت؛ هدفی که رئیسجمهور از زمان آغاز این عملیات دنبال میکرد.»
این مقام آمریکایی درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه داد: «روند جاری و مذاکراتی که در حال انجام است ادامه دارد و بدیهی است هر آنچه آنها بهصورت خصوصی به ما میگویند، مورد راستیآزمایی قرار خواهد گرفت و ما اطمینان حاصل میکنیم که به تعهدات خود پایبند هستند. اگر چنین نباشد، رئیسجمهور پیامدهای نظامیای را که رژیم ایران با آن روبهرو خواهد شد، بهروشنی ترسیم کرده است، در صورتی که به وعدههایی که در پشتپرده به ما دادهاند عمل نکنند.»
او گفت: «وقتی رئیسجمهور از «منطقیتر شدن» صحبت میکند، منظور این است که این افراد در گفتوگوهای خصوصی پشتپرده، منطقیتر از برخی رهبران قبلی به نظر میرسند؛ رهبرانی که اکنون دیگر در قید حیات نیستند، چراکه به ایالات متحده دروغ گفتند و مذاکرات را به درازا کشاندند، امری که برای رئیسجمهور غیرقابلقبول بود و به همین دلیل بسیاری از آن رهبران پیشین کشته شدند.»
او گفت: «بنابراین، این نیز یک فرصت تاریخی دیگر برای ایران است تا تصمیم درست را بگیرد، از جاهطلبیهای هستهای خود دست بکشد و با این رئیسجمهور و دولت به توافق برسد؛ در غیر این صورت، با پیامدهای سنگین نیروهای مسلح ایالات متحده مواجه خواهد شد.»
مای ساتو، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران دوشنبه همراه با جمعی از کارشناسان سازمان ملل، بیانیهای درباره درگیریهای خاورمیانه صادر کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نزدیک به ۲۰۰۰ غیرنظامی در حملات هوایی جان خود را از دست دادهاند و بیش از ۳ میلیون نفر آواره شدهاند.
او افزود: «با این حال، این حملات مسبب بحران حقوق بشر در ایران نبودهاند، بلکه آن را تشدید کردهاند. اینترنت به مدت ۳۱ روز قطع بوده است. اعدامها همچنان ادامه دارد و فضای مدنی بهطور سیستماتیک محدود و سرکوب شده است.»
مای ساتو نوشت: « هر روند صلحی باید به موضوعاتی چون اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، دسترسی به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی بپردازد. میلیونها نفری که از دسامبر ۲۰۲۵ در اعتراضات سراسری خواستار تغییر شدند، نباید از مذاکرات کنار گذاشته شوند. همچنین، تضمین پاسخگویی مستقل برای تمامی موارد نقض حقوق بشر، از سوی همه طرفها در سراسر منطقه، ضروری است. پایان جنگ ضروری است، اما بهتنهایی برای حل بحران حقوق بشر در ایران کافی نخواهد بود.»
سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل دوشنبه ۱۰ فروردین گفت قرارگاههای فرماندهی سپاه پاسداران که حملات علیه اسرائیل و سرکوب اعتراضات در ایران را هدایت میکنند، هدف حمله قرار گرفتهاند.
کمال پنحاسی افزود از جمعه به زنجیره فرماندهی بسیج و قرارگاه «امام علی» ضربه وارد شده و بیش از دو هزار نیروی سرکوب کشته شدهاند.
به گفته این سخنگو، در عملیات علیه جمهوری اسلامی از ۹ اسفند تاکنون، ۱۳ هزار و ۷۰۰ مهمات به کار رفته که چهار هزار مورد آن در تهران بوده است.
او گفت که در دقیقه نخست عملیات، ۴۰ مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شدند.
پنحاسی افزود بیش از ۶۰۰ حمله به سامانههای موشکی انجام و بیش از ۸۰ درصد پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منهدم شده است.