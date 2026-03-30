مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی مکتوب منتسب به او، کشته شدن علی‌رضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، را «تبریک و تسلیت» گفت.

خامنه‌ای در این پیام، تنگسیری را «سرباز ایران و پاسدار اسلام» خواند و مناقشه کنونی را «جنگ تحمیلی سوم» توصیف کرد.

این پیام در حالی منتشر شد که هیچ نشانه‌ای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی خامنه‌ای در دسترس نیست.