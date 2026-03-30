ماموران مسلح در ایست بازرسی زیباشهر شیراز
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال، حضور ماموران مسلح را در ایست بازرسی زیباشهر شیراز نشان میدهد.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی مکتوب منتسب به او، کشته شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، را «تبریک و تسلیت» گفت.
خامنهای در این پیام، تنگسیری را «سرباز ایران و پاسدار اسلام» خواند و مناقشه کنونی را «جنگ تحمیلی سوم» توصیف کرد.
این پیام در حالی منتشر شد که هیچ نشانهای از حیات، وضعیت سلامتی یا شرایط جسمی خامنهای در دسترس نیست.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت سازمان فضای سبز شیراز واقع در خیابان ابیوردی به محل استقرار نیروهای لباسشخصی و بسیج تبدیل شده و اتاقهای این مکان در اختیار این نیروها است.
مخاطبی دیگر نوشت بامداد ۱۰ فروردین، دادگستری گلدشت خرمآباد هدف قرار گرفت و صدای سه انفجار شنیده شد.
یک شهروند خبر داد صبح ۱۰ فروردین، فرودگاه پارس آباد اردبیل مورد اصابت قرار گرفت.
در پیامی دیگر آمده است: «ساعت ۴:۲۰ دقیقه صبح، روستای لاتیدان از توابع بندرعباس جنگنده ها دو لانچر موشک سپاه رو زدند و منهدم کردند.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات هوایی به تهران طی دو روز گذشته، حدود ۴۰ مرکز تولیدی و تحقیقاتی مرتبط با تسلیحات را هدف قرار داده است.
مهدی تاجیک، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
شهروندان نقاط مختلف ایران، بهویژه آبادان، خرمشهر و بندرعباس، با ارسال پیامهای به مدیابات ایراناینترنشنال، بهشدت از ورود نیروهای حشد الشعبی به ایران انتقاد کردند.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
پایگاه خبری واینت گزارش داد با گذشت یک ماه از آغاز جنگ ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس با خسارات قابلتوجهی در بخشهای انرژی و هوانوردی مواجه شده و حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست دادهاند.
واینت دوشنبه ۱۰ فروردین نوشت اختلال در تنگه هرمز جریان صادرات را محدود کرده است و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر با دهها میلیارد دلار زیان روبهرو هستند.
بر پایه این گزارش، دامنه خسارتها فراتر از حوزه نفت است و تحولات اخیر نشان داده توان اقتصادی سه قدرت اصلی منطقه خلیج فارس تا چه اندازه محدود و زیرساختهای صادراتی آنها تا چه حد در برابر بحرانها آسیبپذیر است.
