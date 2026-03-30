عربستان سعودی میگوید سه موشک را رهگیری کرده است
عربستان سعودی بامداد سهشنبه اعلام کرد این کشور سه موشک بالیستیک را که به سمت استان ریاض شلیک شده بودند، رهگیری کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با تایید اینکه جنگ با جمهوری اسلامی «از نظر تحقق ماموریتها» بیش از نیمه راه را طی کرده، تاکید کرد که این به معنای سپری شدن نیمی از زمان مورد انتظار برای جنگ نیست و از ارائه زمانبندی برای پایان آن خودداری کرد.
نتانیاهو در گفتوگویی که شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین از شبکه آمریکایی نیوزمکس پخش شد، گفت: «قطعا از نیمه راه عبور کردهایم، اما نمیخواهم برای آن زمانبندی تعیین کنم. منظورم این است که این جنگ از نظر تحقق مأموریتها بیش از نیمه راه را طی کرده، نه لزوماً از نظر زمانی.»
او در پاسخ به پرسشی درباره طرح باز کردن تنگه هرمز گفت راهحلهای نظامیای وجود دارد که ایالات متحده رهبری آن را بر عهده دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر، از جمله درباره اینکه آیا آمریکا نیروهایی برای تصرف جزیره خارک اعزام خواهد کرد یا نه، خودداری کرد.
نخستوزیر اسرائیل همچنین با اشاره به سناریوی بلندمدت پس از جنگ، پیشنهاد داد مسیر انتقال نفت و گاز از خلیج فارس تغییر کند و از طریق عربستان سعودی به دریای سرخ و سپس به بنادر مدیترانه، از جمله بنادر اسرائیل، هدایت شود.
حکمرانی بر اساس جنون ایدئولوژیک
نتانیاهو در بخش دیگری از صحبتهایش با توصیف رهبران جمهوری اسلامی با عنوان «متعصبهای تمامعیار» گفت که آنها بر خلاف دیگر رهبران دنیا بر اساس هزینه و فایده عمل نمیکنند، بلکه معیار تصمیمهایشان «ایدئولوژی» است و همین باعث میشود دشمنیشان با آمریکا خطرناکتر از دیگر دشمنان باشد.
نتانیاهو، بر ماهیت ایدئولوژیک حکومت ایران تاکید کرد و گفت: «شما کشورهای متخاصم دیگری مانند کُره شمالی، چین یا روسیه را هم مقابل خود دارید، اما من نمیشنوم که آنها فریاد "مرگ بر آمریکا" سر بدهند. همه اینها با شما دشمنی دارند، اما مانند ایران دچار جنون و تعصب ایدئولوژیک نیستند.»
او با اشاره به شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این حکومت آمریکا را «شیطان بزرگ» میداند و هدف خود را نابودی فرهنگ غرب به رهبری آمریکا تعریف کرده است. ما با رژیمی روبهرو هستیم که ۴۷ سال است آمریکا را هدف قرار داده و این موضوع بخشی از فلسفه وجودی آن است.»
به گفته او، اسرائیل از نگاه ایران «شیطان کوچک» است و تنها مانعی در مسیر آن برای تسلط بر خاورمیانه و در نهایت تقابل با آمریکا به شمار میرود.
نتانیاهو در ادامه هشدار داد که ایران به دنبال توسعه سلاح هستهای و ابزارهای پرتاب آن به شهرهای آمریکا است و گفت محور اصلی این تقابل، جلوگیری از دستیابی تهران به موشکهای بالستیک قارهپیما با کلاهک هستهای است. او افزود: «رییسجمهور ترامپ دقیقا برای جلوگیری از تحقق این هدف تصمیم گرفت علیه آنها اقدام نظامی کند.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین از آنچه «ضعف مفرط» بسیاری از کشورهای اروپایی در برابر ایران خواند، انتقاد کرد و گفت این کشورها در برابر تهدیدی که به گفته او کل اروپا را نیز در بر میگیرد، واکنش کافی نشان ندادهاند.
نتانیاهو با اشاره به شلیک یک موشک دوربرد به سمت پایگاه «دیهگو گارسیا» گفت این اقدام نشان میدهد ایران اکنون توان هدف قرار دادن بخشهای گستردهای از اروپا را دارد.
او در پایان با اشاره به هشدارهای پیشین خود درباره برنامه هستهای ایران، از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هستهای موسوم برجام دفاع کرد و گفت در صورت ادامه این توافق، حکومت ایران تاکنون «با تایید بینالمللی» به سلاح هستهای دست یافته بود.
کانال۱۴ اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که به محتوای گفت و گوی مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران دست یافته است که طی آن پزشکیان از محدودیتهای ایجاد شده سپاه علیه خود به شدت انتقاد میکند.
به گزارش این شبکه اسرائیلی، پزشکیان در تماس تلفنی به وحیدی گفت: «شما کشور را به شکل انتحاری اداره میکنید.» او سپس اضافه کرد: «میخواهم در مذاکرات با آمریکا مشارکت داشته باشم بدون یک توافق سریع، کل اقتصاد ما ظرف ۳ هفته فرو میپاشد.» فرمانده سپاه پاسداران با این خواسته مخالفت کرد و گفت: «به همین دلیل نمیتوانید مشارکت داشته باشید. شما همه چیز را برای یک توافق از دست خواهید داد.»
به گزارش کانال۱۴، پزشکیان که تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارد به وحیدی گفت، احساس میکند به گروگان گرفته شده و تنها کار او خواندن «متنهای احمقانه» مقامهای سپاه است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس تصویری از یک هواپیمای ایی-تری ایالات متحده که در پایگاه پرنس سلطان عربستان هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت، منتشر کرد و خطاب به عربستان سعودی نوشت: «وقت آن رسیده که نیروهای آمریکایی را بیرون کنیم.»
او نوشت: «ایران به پادشاهی عربستان سعودی احترام میگذارد و آن را ملتی برادر میداند. عملیات ما علیه متجاوزان دشمن است که هیچ احترامی برای اعراب یا ایرانیان قائل نیستند و نمیتوانند هیچ امنیتی را تامین کنند. فقط ببینید ما با فرماندهی هوایی آنها چه کردیم.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اظهارات خود در نشست رسانه صبح دوشنبه را تکرار کرد و گفت که در ۳۱ روز گذشته «هیچ مذاکرهای با آمریکا» انجام نشده است.
او در این پست نوشت: «آنچه که بوده، ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعهای از پیشنهادها از طرف آمریکا بوده که توسط برخی واسطهها از جمله پاکستان به دست ما رسیده است.»
او در توضیح موضع جمهوری اسلامی نیز نوشت: «موضع ما خیلی روشن است. ما الان در شرایطی که تعرض و تجاوز نظامی آمریکا با شدت ادامه دارد، همه تلاش و توانمان مصروف دفاع از کیان ایران است. ما تجارب قبلی را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کردهایم، و خیانتی که در دو نوبت در عرض کمتر از یک سال به دیپلماسی شد را فراموش نمیکنیم.»
پیامهای رسیده با ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در شهرضا، بوشهر، شیراز و بندرعباس در شامگاه دوشنبه دهم فروردین حکایت کرد.
شهروندی از شهرضا، در ۷۴ کیلومتری جنوب شهر اصفهان، نوشت حوالی ساعت ۹ شب صدای انفجار در محدوده پادگان ثارالله و امام حسین شنیده شد.
پیامهای دریافتی از شهر شیراز نیز از شنیده شدن صدای بیش از ۱۰ انفجار همراه با پرواز جنگندهها در ساعت ۲۱:۳۰ خبر میدهند.
پیام های دریافتی از دو شهر بوشهر و بندرعباس نیز حاکی از این است که در هر دو شهر حوالی ساعت ۲۳:۳۰ صدای انفجارهایی شنیده شد. یک شهروند از بندرعباس نوشت که به نظر میرسد «انبار مهمات پایگاه هوایی» هدف قرار گرفت.