گروه ۷ از کشورها خواست از اعمال محدودیتهای صادراتی غیرموجه بر هیدروکربنها خودداری کنند
کشورهای عضو گروه ۷ در بیانیهای نوشتند که از تمامی کشورها میخواهند از اعمال محدودیتهای صادراتی غیرموجه بر هیدروکربنها و محصولات مرتبط خودداری کنند.
در بیانیه گروه ۷ آمده است: «ما آمادهایم تمام اقدامات لازم را در هماهنگی نزدیک با شرکای خود انجام دهیم، از جمله برای حفظ ثبات و امنیت بازار انرژی.»
این بیانیه میافزاید: «بانکهای مرکزی گروه ۷ عمیقا متعهد به حفظ ثبات قیمتها هستند؛ سیاست پولی بر اساس دادهها باقی خواهد ماند. ما به تبادل اطلاعات و هماهنگی نزدیک در چارچوب گروه ۷ و با شرکای بینالمللی ادامه خواهیم داد و آمادهایم در صورت بروز تحولات بیشتر، بهموقع نشست برگزار کنیم.»