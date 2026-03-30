آلمان: اگر جنگ ایران گسترش یابد تاثیرش بر اروپا به اندازه همهگیری کووید جدی خواهد بود
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت اگر جنگ ایران گسترش یابد، تاثیر آن بر آلمان و اروپا به اندازه همهگیری کووید جدی خواهد بود.
او در یک کنفرانس خبری در برلین در کنار احمد الشرع، رییس دولت سوریه، گفت: «ما با یکدیگر همکاری میکنیم تا اطمینان حاصل شود سوریهای ساکن آلمان بتوانند به میهن خود بازگردند.»
مرتس روز دوشنبه افزود پناهجویان سوری که در آلمان پناهندگی گرفتهاند نقش مهمی در بازسازی کشورشان دارند و برلین به کسانی که مایل به بازگشت باشند کمک خواهد کرد.