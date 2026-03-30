از بندر گناوه تا کوچه‌های آبادان و سوله‌های دهلران

یکی از مخاطبان ایران‌اینترشنال، با انتقاد شدید از هزینه‌کرد حکومت برای گروه‌های شبه‌نظامی گفت: «در این شرایط اقتصادی خراب و تورمی که مردم با آن روبه‌رو هستند، چرا باید جمهوری اسلامی هزینه گروه‌های حشدالشعبی را بدهد و خانواده‌های آن‌ها را نیز در ایران اسکان دهد و تامین کند؟»

شهروند دیگری با یادآوری سوابق سرکوب‌های پیشین، هدف از حضور این نیروها در ایران را روشن دانست و نوشت: «این نیروها برای کشتار مردم آمده‌اند. ما دی‌ماه را فراموش نکرده‌ایم که حکومت از آن‌ها برای کشتن شهروندان کمک گرفت.»

اطلاعات ارسالی از استان خوزستان نیز حکایت از تغییر چهره شهرها دارد.

مخاطبی از آبادان در پیامی کوتاه گفت: «از آبادان پیام می‌دهم. حضور این نیروها با پرچم و لباس نظامی، شهر را ترسناک کرده است.»

مخاطب دیگری از آبادان، وضعیت شهر را چنین تشریح کرد: «نیروهای حشدالشعبی با تویوتا هایلوکس، در پایگاه بسیج روبه‌روی سیتی‌سنتر مستقر شده‌اند و با نیروهای سپاه در طول مسیر چند ایست‌بازرسی راه انداخته‌اند و خودروهای مردم را تفتیش می‌کنند.»

در اهواز و خرمشهر نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است.

یکی از بینندگان ایران‌اینترنشنال ضمن «تروریست» خواندن این افراد، هشدار داد: «ورود این نیروها به ایران، و به‌ویژه اهواز، خرمشهر و آبادان، با هدف کشتار مجدد مردم انجام شده است.»

دامنه استقرار این نیروها به استان‌های دیگر نیز کشیده شده است.

مخاطبی از ایلام در پیامی گفت: «نیروهای حشدالشعبی در سوله‌های شرکت اروندان شهرستان دهلران ایلام جمع شده‌اند.»

همچنین مخاطب دیگری از استان بوشهر اطلاع داد که این نیروها در گناوه، به هتل خلیج فارس رفته‌اند و آنجا مستقر شده‌اند.

در پیامی دیگر که از بندر‌عباس ارسال شده، شهروندی پرسیده است: «کاروان‌های حشدالشعبی با خودروهای زرهی وارد ایران شده‌اند؛ چرا اسرائیل و آمریکا آن‌ها را هدف قرار نمی‌دهند؟»

از سوی دیگر، بسیاری از خانواده‌ها از امنیت فرزندان خود ابراز نگرانی کرده‌اند.

مخاطبی در پیام خود تاکید کرد: «با ورود این نیروها به آبادان، شهر ناامن و ترسناک شده و شهروندان نگران کودکان خود هستند.»

تنش‌های منطقه‌ای و نقض قوانین داخلی

حضور سازمان‌یافته نیروهای شبه‌نظامی حشدالشعبی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوقی مانند «دادبان» آن را مصداق بارز نقض اصل ۱۴۶ قانون اساسی و تهدیدی جدی برای امنیت شخصی شهروندان می‌دانند.

این اصل بر ممنوعیت استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور تاکید دارد و متن دقیق آن می‌گوید: «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر‌چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد، ممنوع است»

نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در هفته‌های اخیر در حمایت از تهران، حملاتی را علیه اهداف آمریکا و نیز اقلیم کردستان عراق انجام داده‌اند. هم‌زمان، حملات به مواضع حشدالشعبی در روزهای اخیر شدت گرفته است.