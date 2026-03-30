روز گذشته مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در این‌باره گفت: «۶۲ بازی لیگ برتر باقی مانده و ما باید دوباره لیگ را شروع کنیم تا قهرمان و نایب‌قهرمان مشخص شوند. از AFC یک تا دو ماه وقت گرفتیم.»

او گفت: «در حال طراحی هستیم که زندگی را با شرایط جنگی ادامه بدهیم. به باشگاه‌ها نامه زدیم که ممکن است به‌زودی لیگ شروع شود و آنچه مسلم است، لیگ در یک استان برگزار خواهد شد.»

مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران پس از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی معلق شد. در پی این حملات، بسیاری از مسابقات ورزشی در خاورمیانه به تعویق افتاد.