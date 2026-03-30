اسپانیا حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای آمریکایی دخیل در جنگ ایران بست
مارگاریتا روبلس، وزیر دفاع اسپانیا، دوشنبه ۱۰ فروردین اعلام کرد این کشور حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای آمریکایی که در عملیات نظامی در ایران مشارکت دارند، میبندد.
این اقدام نسبت به تصمیم قبلی مادرید برای جلوگیری از استفاده ایالات متحده از پایگاههای مشترک نظامی، یک گام فراتر به شمار میرود.
وزیر دفاع اسپانیا گفت: «ما اجازه استفاده از پایگاههای نظامی یا حریم هوایی خود را برای اقداماتی که با جنگ در ایران مرتبط است، نمیدهیم.»
روزنامه الپائیس نوشت این تصمیم شامل شرایط اضطراری نمیشود.