پاکستان در چارچوب تلاشهای خود برای میانجیگری جهت پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه میزبان مذاکراتی میان وزرای خارجه این کشور، ترکیه، مصر و عربستان سعودی بود.
پنج منبع آگاه رویترز گفتند گفتوگوهای اولیه در این نشست، در چارچوب تلاشهای گستردهتر برای تثبیت جریانهای کشتیرانی، بر پیشنهادهایی برای بازگشایی تنگه هرمز متمرکز بود.
وزرای خارجه قدرتهای منطقهای در حالی در مذاکرات اسلامآباد شرکت کردند که جمهوری اسلامی به ایالات متحده درباره آغاز یک حمله احتمالی زمینی هشدار داد و همزمان با ادامه درگیریها میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، قیمت جهانی نفت افزایش یافت.
تنگه هرمز پیشتر گذرگاهی برای حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع بود، اما جمهوری اسلامی در واکنش به حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که از یک ماه پیش آغاز شده، عملا جریان کشتیرانی در آن را متوقف کرده است.
پاکستان، که مانند ترکیه با ایران مرز مشترک دارد، از روابط نزدیک خود با تهران و واشینگتن بهره برده تا به یک کانال دیپلماتیک کلیدی در این درگیری تبدیل شود. آنکارا و قاهره نیز در این زمینه نقشآفرینی کردهاند.
یک منبع آگاه پاکستانی گفت پیشنهادهایی، از جمله از سوی مصر، پیش از نشست یکشنبه توسط پاکستان به کاخ سفید ارسال شده بود و این پیشنهادها شامل ساختارهای کارمزدی مشابه کانال سوئز بودند.
دو منبع دیگر پاکستانی گفتند ترکیه، مصر و عربستان سعودی میتوانند یک کنسرسیوم برای مدیریت جریان نفت از طریق این آبراه تشکیل دهند و از پاکستان خواستهاند در آن مشارکت کند.
این منابع افزودند پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم مدیریتی با آمریکا و ایران مطرح شده است. منبع پاکستانی گفت فرمانده ارتش این کشور، عاصم منیر، در تماس با جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، بوده است.
وزارتخانههای خارجه مصر و پاکستان به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند. دفتر رسانهای دولت عربستان سعودی و کاخ سفید نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
یک منبع دیپلماتیک ترکیه گفت اولویت آنکارا دستیابی به آتشبس است. او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «تضمین عبور امن کشتیها میتواند بهعنوان یک اقدام مهم برای ایجاد اعتماد در این زمینه عمل کند.»
یکشنبه، اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، دیدارهای جداگانهای بهصورت یکبهیک با همتایان ترکیهای و مصری خود برگزار کرد و بر گفتوگو و تداوم تعامل دیپلماتیک تأکید کرد.
دار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تهران موافقت کرده است به ۲۰ کشتی دیگر با پرچم پاکستان اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، حیدر عبدالصمد، معاون مدیر گذرگاه شلمچه اعلام کرد گروهی از ایرانیها برای خرید مواد غذایی ارزانتر و دسترسی به اینترنت روز یکشنبه از مرز عبور کردند و وارد جنوب عراق شدند.
این اتفاق تنها چند ساعت پس از آن روی داد که یک حمله هوایی در ایران در نزدیکی مرز با عراق رخ داد که موجب قطع برق و توقف تجارت برای چند ساعت شد.
عبدالصمد گفت چنین اختلالهایی در بحبوحه جنگ جاری به امری عادی تبدیل شده است.
آسوشیتدپرس نوشت با وجود اینکه رفتوآمدهای مرزی بهطور قابلتوجهی کاهش یافته، دهها ایرانی همچنان برای دسترسی به کالاهای ارزانتر، اینترنت و دیدارهای کوتاه خانوادگی وارد عراق میشوند و سپس به شهرهای نزدیک مرز مانند آبادان بازمیگردند.
ورود نیروهای حشد الشعبی به ایران موج گستردهای از انتقادها را برانگیخته و به نگرانیها درباره بهکارگیری مجدد شبهنظامیان عراقی برای سرکوب مردم ایران دامن زده است.
هشتم فروردین، ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد کاروانی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در حال حرکت به سوی ایران هستند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که این نیروها با پرچم حشد الشعبی در شماری از شهرهای ایران مشاهده شدهاند.
بر اساس برخی تصاویر منتشرشده، شبهنظامیان عراقی سوار بر خودروهای تویوتا هایلوکس، با پرچم عراق در خرمشهر تردد میکنند.
مخاطبان ایراناینترنشنال یکشنبه ۹ فروردین خبر دادند شبهنظامیان عراقی در منازل مسکونی نیروهای سپاه پاسداران در خیابان اتوبوسرانی بندرعباس مستقر شدهاند.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، ۹ فروردین در گزارشی هشدار داد هدف از استقرار نیروهای حشد الشعبی در ایران «مشارکت در سرکوب» است.
بر پایه این گزارش، شبهنظامیان عراقی با عبور از مرز ایران، وارد آبادان و خرمشهر در استان خوزستان شدند و مورد استقبال مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
در سوی دیگر، رسانههای جمهوری اسلامی نیروهای مسلح عراقی را «کاروان مردمی کمکرسانی» توصیف کردهاند، این در حالی است که طبق تصاویر موجود، این افراد با خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی وارد کشور شدهاند.
نقض قانون اساسی ایران
دادبان در ادامه نوشت: «اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۴۶ بر ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در کشور تاکید دارد و هرگونه حضور سازمانیافته و مسلح بدون طی این روند، فاقد وجاهت قانونی است.»
۲۶ دی سال گذشته، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان در جریان انقلابی ملی در ایران حضور داشتند. پیشتر ایراناینترنشنال نیز گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دادبان هشدار داد استفاده از نیروهای خارجی بهمنظور سرکوب اعتراضات داخلی «مصداق تشدید نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق تجمع و امنیت شخصی» به شمار میرود.
نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در هفتههای اخیر در حمایت از تهران، حملاتی را علیه اهداف آمریکا و نیز اقلیم کردستان عراق انجام دادهاند؛ همزمان، حملات به مواضع حشد الشعبی در روزهای اخیر شدت گرفته است.
انتقاد کاربران شبکههای اجتماعی از حضور حشد الشعبی در ایران
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به حضور نیروهای حشد الشعبی در ایران، بازتابی از خشم، نگرانی و انتقاد گسترده است. برخی این اقدام را نقض حاکمیت ملی و نشانهای از تشدید سرکوب داخلی دانستهاند.
کاربری با اشاره به ورود نیروهای حشد الشعبی به خرمشهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خرمشهر را خدا آزاد کرد و به کمک جمهوری ننگین اسلامی دوباره اشغال شد.»
کاربر دیگری بر لزوم موضعگیری در قبال چنین رویدادی تاکید کرد: «تروریستهای حشد الشعبی رسما وارد ایران شدهاند. این تجاوز نیروی زمینی خارجی به خاک ایران است. تمامقد باید در مقابلش ایستاد.»
کاربری با نام «خدانور» به سکوت حامیان حکومت در برابر ورود شبهنظامیان عراقی به ایران اشاره کرد: «افرادی که میگفتند مشکل داخلی را باید داخل خانواده حل کرد، چه شد؟ حشد شعبی هم برایشان خانواده شد؟ اینجا نیروی خارجی اشکالی ندارد؟ اما اگر ما کمک بخواهیم، وطنفروش هستیم؟»
کاربر دیگری هدف از اعزام نیروهای حشد الشعبی به ایران را مشارکت در سرکوب مردم ایران دانست: «حکومت میداند نبرد نهایی در کف خیابانهای شهرهای بزرگ، بهخصوص تهران، رقم خواهد خورد.»
او افزود: «حکومت اگر توانایی شلیک موشک خود را حتی روزی ۴ یا ۵ تا ادامه دهد، برایش کافی است، اما بقای او از کف خیابانهای ایران میگذرد. حشد الشعبی برای حفظ همین سنگر است.»