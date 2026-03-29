غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر تهدیدهای اخیر خود علیه شهروندان را تکرار کرد و گفت: «مجازات مقرر برای خائنین به وطن مطابق نص صریح قانون، اعدام است و در این فقره، پس از رسیدگی دقیق قضایی و رسیدن به حکم قطعی اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.»

جمهوری اسلامی در گذشته بارها شهروندان معترض را به «همکاری» با کشورهای خارجی، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، متهم کرده است.

او افزود: «در رابطه با عناصر وطن‌فروش خارج‌نشین هم گزارش‌هایی چه به صورت مردمی و چه به صورت انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی واصل شده است که پرونده‌هایی برای این افراد نیز تشکیل شده و اموال آنها پس از شناسایی و استعلام ضبط و توقیف شده است.»

به گفته او، اموال ۲۰ نفر ساکن خارج‌ از ایران توقیف و ضبط شد.

پیشتر گزارش‌هایی درباره تویقف اموال علیرضا فغانی، داور ایرانی فوتبال استرالیا، برزو ارجمند، بازیگر سینما، محسن یگانه، خواننده، سردارآزمون، فوتبالیست و علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، منتشر شده بود.

مصادره اموال از زمان انقلاب اسلامی آغاز شد و بعدتر به روزنامه‌نگاران خارج از کشور و اکنون به همه ایرانیان خارج از کشور گسترش یافته است.