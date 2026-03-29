یک کارخانه شرکت ایداما در جنوب اسرائیل بر اثر موشک جمهوری اسلامی یا قطعات پرتابه آسیب دید
شرکت ایداما اسرائیل، تولیدکننده مواد شیمیایی و محصولات حفاظت از گیاهان، اعلام کرد که کارخانه «مختشیم» این شرکت در جنوب اسرائیل بر اثر موشک جمهوری اسلامی یا قطعات پرتابه موشک آسیب دیده است، اما هیچ مصدومی گزارش نشده است.
ایداما، که بخشی از شرکت چینی سینجنتا است، اعلام کرد که میزان خسارت به کارخانه بلافاصله مشخص نیست.
رسانههای اسرائیلی پیشتر گزارش داده بودند که یک سایت صنعتی در صحرای نقب در جنوب این کشور دچار آتشسوزی شده است.
بر اساس این گزارش، تیمهای آتشنشانی و امداد در حال تلاش برای ایمنسازی و مهار واحدهای ذخیرهسازی مواد شیمیایی آسیبدیده در این کارخانه بودند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر تهدیدهای اخیر خود علیه شهروندان را تکرار کرد و گفت: «مجازات مقرر برای خائنین به وطن مطابق نص صریح قانون، اعدام است و در این فقره، پس از رسیدگی دقیق قضایی و رسیدن به حکم قطعی اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.»
جمهوری اسلامی در گذشته بارها شهروندان معترض را به «همکاری» با کشورهای خارجی، بهویژه آمریکا و اسرائیل، متهم کرده است.
او افزود: «در رابطه با عناصر وطنفروش خارجنشین هم گزارشهایی چه به صورت مردمی و چه به صورت انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی واصل شده است که پروندههایی برای این افراد نیز تشکیل شده و اموال آنها پس از شناسایی و استعلام ضبط و توقیف شده است.»
به گفته او، اموال ۲۰ نفر ساکن خارج از ایران توقیف و ضبط شد.
پیشتر گزارشهایی درباره تویقف اموال علیرضا فغانی، داور ایرانی فوتبال استرالیا، برزو ارجمند، بازیگر سینما، محسن یگانه، خواننده، سردارآزمون، فوتبالیست و علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، منتشر شده بود.
مصادره اموال از زمان انقلاب اسلامی آغاز شد و بعدتر به روزنامهنگاران خارج از کشور و اکنون به همه ایرانیان خارج از کشور گسترش یافته است.
ایرانیان یکشنبه نهم فروردین در شهرهای مختلف اروپا علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد روز یکشنبه ۹ فروردین گروهی از ایرانیان در شهر دوسلدورف آلمان در ادامه تجمعات و راهپیماییهای هفتگی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدهاند.
سیاوش کاویانی، شرکتکننده در تجمع پاریس، در گفتوگو با نیلوفر پورابراهیم، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «ما ایرانیان خارج از کشور مکمل حرکت ایرانیان داخل کشور هستیم و تصمیم گرفتیم خیانت بزرگی که در سال ۵۷ بر تاریخ شد، تغییر بدهیم.»
یک شرکتکننده در تجمع لندن به رضا محدث، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «همانطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت، باید طاقت بیاوریم؛ و ما طاقت میآوریم، چون پیروزی نزدیک است.»
یک شرکتکننده در تجمع لندن، در گفتوگو با رضا محدث، خبرنگار ایراناینترنشنال، از سایر چهرههای اپوزیسیون خواست از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنند و تاکید کرد: «برای برقراری دموکراسی در ایران باید همگی متحد شویم.»
یکی از شرکتکنندگان در تجمع بروکسل در گفتوگو با لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «ما تا تحقق سرنگونی جمهوری اسلامی خیابانها را رها نخواهیم کرد.»
پاکستان در چارچوب تلاشهای خود برای میانجیگری جهت پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه میزبان مذاکراتی میان وزرای خارجه این کشور، ترکیه، مصر و عربستان سعودی بود.
پنج منبع آگاه رویترز گفتند گفتوگوهای اولیه در این نشست، در چارچوب تلاشهای گستردهتر برای تثبیت جریانهای کشتیرانی، بر پیشنهادهایی برای بازگشایی تنگه هرمز متمرکز بود.
وزرای خارجه قدرتهای منطقهای در حالی در مذاکرات اسلامآباد شرکت کردند که جمهوری اسلامی به ایالات متحده درباره آغاز یک حمله احتمالی زمینی هشدار داد و همزمان با ادامه درگیریها میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، قیمت جهانی نفت افزایش یافت.
تنگه هرمز پیشتر گذرگاهی برای حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع بود، اما جمهوری اسلامی در واکنش به حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که از یک ماه پیش آغاز شده، عملا جریان کشتیرانی در آن را متوقف کرده است.
پاکستان، که مانند ترکیه با ایران مرز مشترک دارد، از روابط نزدیک خود با تهران و واشینگتن بهره برده تا به یک کانال دیپلماتیک کلیدی در این درگیری تبدیل شود. آنکارا و قاهره نیز در این زمینه نقشآفرینی کردهاند.
یک منبع آگاه پاکستانی گفت پیشنهادهایی، از جمله از سوی مصر، پیش از نشست یکشنبه توسط پاکستان به کاخ سفید ارسال شده بود و این پیشنهادها شامل ساختارهای کارمزدی مشابه کانال سوئز بودند.
دو منبع دیگر پاکستانی گفتند ترکیه، مصر و عربستان سعودی میتوانند یک کنسرسیوم برای مدیریت جریان نفت از طریق این آبراه تشکیل دهند و از پاکستان خواستهاند در آن مشارکت کند.
این منابع افزودند پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم مدیریتی با آمریکا و ایران مطرح شده است. منبع پاکستانی گفت فرمانده ارتش این کشور، عاصم منیر، در تماس با جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، بوده است.
وزارتخانههای خارجه مصر و پاکستان به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند. دفتر رسانهای دولت عربستان سعودی و کاخ سفید نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
یک منبع دیپلماتیک ترکیه گفت اولویت آنکارا دستیابی به آتشبس است. او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «تضمین عبور امن کشتیها میتواند بهعنوان یک اقدام مهم برای ایجاد اعتماد در این زمینه عمل کند.»
یکشنبه، اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، دیدارهای جداگانهای بهصورت یکبهیک با همتایان ترکیهای و مصری خود برگزار کرد و بر گفتوگو و تداوم تعامل دیپلماتیک تأکید کرد.
دار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تهران موافقت کرده است به ۲۰ کشتی دیگر با پرچم پاکستان اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، حیدر عبدالصمد، معاون مدیر گذرگاه شلمچه اعلام کرد گروهی از ایرانیها برای خرید مواد غذایی ارزانتر و دسترسی به اینترنت روز یکشنبه از مرز عبور کردند و وارد جنوب عراق شدند.
این اتفاق تنها چند ساعت پس از آن روی داد که یک حمله هوایی در ایران در نزدیکی مرز با عراق رخ داد که موجب قطع برق و توقف تجارت برای چند ساعت شد.
عبدالصمد گفت چنین اختلالهایی در بحبوحه جنگ جاری به امری عادی تبدیل شده است.
آسوشیتدپرس نوشت با وجود اینکه رفتوآمدهای مرزی بهطور قابلتوجهی کاهش یافته، دهها ایرانی همچنان برای دسترسی به کالاهای ارزانتر، اینترنت و دیدارهای کوتاه خانوادگی وارد عراق میشوند و سپس به شهرهای نزدیک مرز مانند آبادان بازمیگردند.