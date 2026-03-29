ساندی‌تایمز در یادداشتی تحلیلی نوشت با گذشت یک ماه از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران، آثار این درگیری به‌طور فزاینده‌ای وارد زندگی روزمره مردم شده است؛ به‌گونه‌ای که آنچه پیش‌تر صرفاً در اخبار دیده می‌شد، اکنون به یک بحران ملموس اقتصادی تبدیل شده است.

در این گزارش با اشاره به تجربه بحران‌های گذشته - از جمله حملات ۱۱ سپتامبر، جنگ‌های خاورمیانه و همه‌گیری کووید - تاکید شده که این بار شرایط متفاوت است و دولت‌ها دیگر توان مداخله مالی گسترده برای کاهش اثرات اقتصادی را ندارند.

بر اساس این تحلیل، حتی سناریوهای نسبتاً خوش‌بینانه جنگ نیز با افزایش شدید هزینه‌های انرژی و وام‌های مسکن همراه خواهد بود و در سناریوهای بدبینانه‌تر، احتمال رکود ملی یا جهانی وجود دارد.

این نشریه بریتانیایی با استناد به پیش‌بینی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش داد که بریتانیا به‌عنوان واردکننده انرژی، بیش از سایر کشورهای گروه هفت در معرض آسیب قرار دارد. بر این اساس، تورم در این کشور ممکن است به حدود ۴ درصد برسد و رشد اقتصادی به سطحی بسیار پایین کاهش یابد.

گزارش همچنین به فضای سیاسی و افکار عمومی در بریتانیا اشاره می‌کند و می‌نویسد که جنگ موجب سردرگمی و کاهش حمایت عمومی از متحدان غربی شده است. طبق یک نظرسنجی، تنها ۱۹ درصد از شهروندان بریتانیا از آمریکا و اسرائیل حمایت می‌کنند و اکثریت دیدگاه مشخصی ندارند.

در بخش دیگری از گزارش، به گسترش احتمالی درگیری اشاره شده و حمله موشکی نیروهای حوثی به اسرائیل به‌عنوان نشانه‌ای از آمادگی نیروهای نیابتی حکومت ایران برای ورود به جنگ ارزیابی شده است. هم‌زمان، اعزام یک کشتی نیروی دریایی بریتانیا به تنگه هرمز با تجهیزات مین‌یاب، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این گذرگاه برای اقتصاد جهانی توصیف شده است.

این تحلیل تاکید می‌کند که حتی در صورت پایان سریع جنگ، جهان وارد دوره‌ای ناپایدارتر شده و بریتانیا از نظر نظامی و اقتصادی آمادگی کافی برای مواجهه با این شرایط را ندارد. به نوشته این روزنامه، مقام‌های نظامی از کسری قابل توجه در بودجه دفاعی خبر داده‌اند و برنامه‌های تقویت توان نظامی با چالش‌های مالی روبه‌رو است.

در پایان، ساندی‌تایمز هشدار می‌دهد که تداوم بحران در تنگه هرمز فشار بیشتری بر قیمت سوخت وارد خواهد کرد و در نهایت، هزینه این تحولات بر دوش شهروندان عادی خواهد افتاد. این روزنامه بریتانیایی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رهبران سیاسی آمادگی دارند درباره این هزینه‌ها صادقانه با مردم سخن بگویند یا خیر.

