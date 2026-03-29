بر اساس گزارش منتشرشده از سوی «نکستار» (NEXSTAR) با استناد به داده‌های «امریکن اتومبیل اسوسیشن» (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا طی یک ماه گذشته حدود یک دلار افزایش یافته و به ۳.۹۸ دلار رسیده است؛ رقمی که تا پایان هفته نیز بدون تغییر باقی مانده است.

«امریکن‌اتومبیل‌اسوسیشن» یک نهاد معتبر در ایالات متحده است که علاوه بر خدمات جاده‌ای، به‌صورت روزانه قیمت بنزین را در سطح ملی، ایالتی و حتی محلی پایش و منتشر می‌کند. این داده‌ها معمولاً از هزاران پمپ‌بنزین در سراسر آمریکا جمع‌آوری می‌شوند و یکی از منابع اصلی رسانه‌ها برای گزارش قیمت سوخت هستند.

این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر، قیمت بنزین در ۱۳ ایالت به ۴ دلار یا بیشتر رسیده و در ایالت‌های کالیفرنیا، هاوایی و واشینگتن حتی از ۵ دلار نیز عبور کرده است. با این حال، در ۱۲ ایالت دیگر نشانه‌هایی از کاهش قیمت در هفته گذشته دیده می‌شود.

در میان این ایالت‌ها، جورجیا بیشترین کاهش را ثبت کرده و میانگین قیمت بنزین در آن به ۳.۵۸۹ دلار رسیده که بیش از ۱۰ سنت کمتر از هفته قبل است. در ایالت‌هایی مانند نبراسکا، آیووا و ویسکانسین نیز کاهش حدود ۳ سنتی گزارش شده، در حالی که در کنتاکی، مینه‌سوتا و تگزاس این کاهش حدود ۲ سنت بوده است. سایر ایالت‌ها از جمله کلرادو، تنسی، میزوری، کانزاس و کارولینای جنوبی نیز کاهش‌های جزئی‌تر، در حد یک سنت یا کمتر، را تجربه کرده‌اند.

در مقابل، روند افزایشی همچنان در برخی مناطق ادامه دارد. داده‌ها نشان می‌دهد در ۱۲ ایالت قیمت‌ها دست‌کم ۱۰ سنت افزایش یافته و در ایالت‌های هاوایی و یوتا این افزایش بیش از ۲۰ سنت بوده است.

بیشترین رشد قیمت از ابتدای ماه در یوتا ثبت شده، جایی که میانگین قیمت هر گالن بنزین از ۲.۷۴۱ دلار به ۴.۱۹۷ دلار رسیده، افزایشی بیش از ۱.۴۵ دلار. در مجموع، از آغاز ماه جاری، قیمت بنزین در ۲۳ ایالت بیش از یک دلار افزایش داشته است.

مارک زاندی، اقتصاددان ارشد موسسه «مودی آنلتیکس» (Moody’s Analytics)، در ارزیابی این روند گفت: «هیچ‌چیز به اندازه افزایش هزینه سوخت، بر ذهن و نگرانی جمعی مصرف‌کنندگان تاثیر نمی‌گذارد.»

در همین حال، کارشناسان یکی از عوامل اصلی این افزایش قیمت را تنش‌های ژئوپولیتیکی و به‌ویژه جنگ جاری میان آمریکا و حکومت ایران می‌دانند. اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس - که بخش قابل توجهی از انرژی جهان را تامین می‌کند- و نگرانی از بسته شدن مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز، باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده و به‌طور مستقیم بر قیمت بنزین در آمریکا اثر گذاشته است. این نگرانی‌ها همچنین موجب نوسان بازار و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و پالایش شده است.

در واکنش به این افزایش قیمت‌ها، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی راهکارهایی برای مهار رشد قیمت بنزین است. در همین راستا، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا اعلام کرده که به‌طور موقت فروش گسترده بنزین با ترکیب اتانول بالاتر (E15) را مجاز کرده تا فشار بر مصرف‌کنندگان کاهش یابد؛ سوختی که معمولاً در تابستان به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی عرضه نمی‌شود.

