ارتش اسرائیل اعلام کرد روز شنبه موج دیگری از حملات هوایی را علیه مراکز فرماندهی سیار و تاسیسات تولید تسلیحات در تهران تکمیل کرده است.

بر اساس این اطلاعیه جمهوری اسلامی پس از هدف قرار گرفتن بیشتر مراکز فرماندهی خود طی یک ماه گذشته، اقدام به انتقال این مراکز به واحدهای سیار کرده و در همین راستا چند مرکز فرماندهی موقت به همراه فرماندهان مستقر در آن‌ها هدف قرار گرفتند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد، شنبه تاسیسات تولید و انبار موشک‌های بالستیک و سامانه‌های پدافند هوایی نیز هدف قرار گرفتند.