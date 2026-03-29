پیام‌های مخاطبان و گزارش برخی رسانه‌های داخلی از ادامه شنیده شدن صدای انفجار و پرواز جنگنده‌ها در شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه در چندین استان کشور حکایت دارد.

در استان تهران، انفجارهایی در محدوده اوین، سعادت‌آباد، منطقه ۱۵، مسعودیه، نوبنیاد، شهرک اندیشه و قلعه حسن‌خان گزارش شد و در برخی مناطق قطع برق رخ داد.

تصاویری نیز از وقوع انفجار در سهروردی شمالی، پارچین، خجیر، کوهک و اطراف ساختمان صداوسیما منتشر شده است.

در استان البرز، شهروندان از شنیده شدن انفجار در گلشهر، گوهردشت، فردیس، مهرشهر و فاز چهار مهرویلا در کرج خبر دادند.

در استان هرمزگان، انفجارهایی در بندرعباس و بندر پل گزارش شد و اسکله بندر پل هدف قرار گرفت. در بندرلنگه نیز گزارش‌ها از پرتاب موشک در محدوده‌ای میان روستاهای دیوان و مغویه حکایت دارد.

در اصفهان، چند انفجار در محدوده لشکر ۱۴ امام حسین گزارش شد و در خوزستان، منبع آب ذخیره شهر هفتکل هدف قرار گرفت.

همچنین صدای پرواز جنگنده‌ها و انفجار در هشترود آذربایجان شرقی، مرودشت فارس، خلخال اردبیل و شهرهای تبریز، شیراز، بوشهر و اهواز به گوش رسید.