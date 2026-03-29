تظاهرات ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا علیه جمهوری اسلامی
ایرانیان یکشنبه نهم فروردین در شهرهای مختلف اروپا علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد روز یکشنبه ۹ فروردین گروهی از ایرانیان در شهر دوسلدورف آلمان در ادامه تجمعات و راهپیماییهای هفتگی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدهاند.
سیاوش کاویانی، شرکتکننده در تجمع پاریس، در گفتوگو با نیلوفر پورابراهیم، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «ما ایرانیان خارج از کشور مکمل حرکت ایرانیان داخل کشور هستیم و تصمیم گرفتیم خیانت بزرگی که در سال ۵۷ بر تاریخ شد، تغییر بدهیم.»
یک شرکتکننده در تجمع لندن به رضا محدث، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «همانطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت، باید طاقت بیاوریم؛ و ما طاقت میآوریم، چون پیروزی نزدیک است.»
یک شرکتکننده در تجمع لندن، در گفتوگو با رضا محدث، خبرنگار ایراناینترنشنال، از سایر چهرههای اپوزیسیون خواست از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنند و تاکید کرد: «برای برقراری دموکراسی در ایران باید همگی متحد شویم.»
یکی از شرکتکنندگان در تجمع بروکسل در گفتوگو با لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «ما تا تحقق سرنگونی جمهوری اسلامی خیابانها را رها نخواهیم کرد.»