انفجارهای پیدرپی در تهران
ویدیوی دریافتشده از حوالی سوهانک تهران، انفجارهای پیدرپی استان تهران را در شامگاه شنبه هشتم فروردین به دنبال حملات آمریکا و اسرائیل نشان میدهد.
مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، در بیانیهای در مورد حمله به منزل نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان این کشور، تاکید کرد که این اقدام «نیازمند پاسخ جدی و یکپارچه است.»
او در این بیانیه بدون اشاره به گروه یا گروههایی که این حمله را انجام دادند، نوشت: «گروههایی وجود دارند که ... تمرکز اصلی خود را بر یافتن راهها و ابزارهایی برای آسیب رساندن به اقلیم کردستان قرار میدهند و همیشه به ناحق اقلیم و نیروهای پیشمرگه آن را هدف قرار میدهند و به تهدیدی برای زندگی و امنیت مردم کردستان تبدیل میشوند.»
بارزانی نوشت که این گروهها طی سالهای متمادی «بارها و بارها و به ناحق» اقلیم کردستان و پایگاههای پیشمرگههای کرد را با پهپاد و موشک هدف قرار دادهاند، و اضافه کرد: «آنها از زمان شروع جنگ، بیش از ۴۵۰ بار با موشک و پهپاد به اقلیم کردستان و پایگاههای نیروهای پیشمرگه حمله کردهاند.»
او تاکید کرد که مواردی مانند حمله به منزل نچیروان بارزانی را «نمیتوان با محکومیت، تماسهای تلفنی، بیانیههای مطبوعاتی یا تظاهرات حل کرد» و از مقامهای عراق خواست «بهطور جدی بر امنیت و حفاظت از کشور متمرکز شوند و اقدامات قاطعی را انجام دهند که از هرگونه هدفگیری و حمله ناعادلانه بیشتر به اقلیم کردستان جلوگیری کند.»
نشریه ساندیتایمز در گزارشی تحلیلی هشدار داد که «جنگ ایران» بهتدریج به یک «زلزله اقتصادی» در زندگی روزمره شهروندان بریتانیا تبدیل میشود؛ بحرانی که میتواند با افزایش شدید هزینهها و حتی رکود، اروپا بهویژه بریتانیا را تحت فشار قرار دهد.
ساندیتایمز در یادداشتی تحلیلی نوشت با گذشت یک ماه از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران، آثار این درگیری بهطور فزایندهای وارد زندگی روزمره مردم شده است؛ بهگونهای که آنچه پیشتر صرفاً در اخبار دیده میشد، اکنون به یک بحران ملموس اقتصادی تبدیل شده است.
در این گزارش با اشاره به تجربه بحرانهای گذشته - از جمله حملات ۱۱ سپتامبر، جنگهای خاورمیانه و همهگیری کووید - تاکید شده که این بار شرایط متفاوت است و دولتها دیگر توان مداخله مالی گسترده برای کاهش اثرات اقتصادی را ندارند.
بر اساس این تحلیل، حتی سناریوهای نسبتاً خوشبینانه جنگ نیز با افزایش شدید هزینههای انرژی و وامهای مسکن همراه خواهد بود و در سناریوهای بدبینانهتر، احتمال رکود ملی یا جهانی وجود دارد.
این نشریه بریتانیایی با استناد به پیشبینیهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گزارش داد که بریتانیا بهعنوان واردکننده انرژی، بیش از سایر کشورهای گروه هفت در معرض آسیب قرار دارد. بر این اساس، تورم در این کشور ممکن است به حدود ۴ درصد برسد و رشد اقتصادی به سطحی بسیار پایین کاهش یابد.
گزارش همچنین به فضای سیاسی و افکار عمومی در بریتانیا اشاره میکند و مینویسد که جنگ موجب سردرگمی و کاهش حمایت عمومی از متحدان غربی شده است. طبق یک نظرسنجی، تنها ۱۹ درصد از شهروندان بریتانیا از آمریکا و اسرائیل حمایت میکنند و اکثریت دیدگاه مشخصی ندارند.
در بخش دیگری از گزارش، به گسترش احتمالی درگیری اشاره شده و حمله موشکی نیروهای حوثی به اسرائیل بهعنوان نشانهای از آمادگی نیروهای نیابتی حکومت ایران برای ورود به جنگ ارزیابی شده است. همزمان، اعزام یک کشتی نیروی دریایی بریتانیا به تنگه هرمز با تجهیزات مینیاب، نشاندهنده اهمیت حیاتی این گذرگاه برای اقتصاد جهانی توصیف شده است.
این تحلیل تاکید میکند که حتی در صورت پایان سریع جنگ، جهان وارد دورهای ناپایدارتر شده و بریتانیا از نظر نظامی و اقتصادی آمادگی کافی برای مواجهه با این شرایط را ندارد. به نوشته این روزنامه، مقامهای نظامی از کسری قابل توجه در بودجه دفاعی خبر دادهاند و برنامههای تقویت توان نظامی با چالشهای مالی روبهرو است.
در پایان، ساندیتایمز هشدار میدهد که تداوم بحران در تنگه هرمز فشار بیشتری بر قیمت سوخت وارد خواهد کرد و در نهایت، هزینه این تحولات بر دوش شهروندان عادی خواهد افتاد. این روزنامه بریتانیایی این پرسش را مطرح میکند که آیا رهبران سیاسی آمادگی دارند درباره این هزینهها صادقانه با مردم سخن بگویند یا خیر.
یک ماه پس از آغاز جنگ، طبق روایت خبرگزاریهای بینالمللی، شهروندان ایرانی در حالی با انفجارهای مداوم، بحران اقتصادی و محدودیتهای شدید حکومتی مواجهاند که بسیاری از آنها از «از بین رفتن امید» و نامشخص بودن آینده سخن میگویند.
تایمز اسرائیل به نقل از گزارش میدانی آسوشیتدپرس نوشت که جنگ جاری، فشارهای اقتصادی و روانی موجود پس از سرکوب اعتراضات دیماه را تشدید کرده و زندگی روزمره شهروندان را بهشدت مختل کرده است.
زندگی زیر سایه انفجار و قطع ارتباط
بر اساس این گزارش، انفجارهای روزانه در شهرهایی مانند تهران به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده و به برخی خانهها آسیب رسانده است. همزمان، قطع گسترده اینترنت که از زمان اعتراضات آغاز شده، ارتباط مردم با جهان خارج و حتی در داخل کشور را دشوار کرده است.
یکی از ساکنان تهران گفت: «همه بدترین چیزهای ممکن را تجربه کردهایم؛ از کشتار و بازداشتها تا حالا جنگ.»
اقتصاد در آستانه فروپاشی
به نوشته این گزارش، بسیاری از کسبوکارهای خصوصی در آستانه تعطیلی قرار دارند. یک کارآفرین در حوزه تولید پوشاک چرمی گفت کاهش قدرت خرید و قطع اینترنت باعث شده فروش آنلاین تقریباً به صفر برسد و او ناچار به استفاده از پسانداز محدود خود شود.
این وضعیت در حالی است که کارکنان بخش دولتی همچنان حقوق دریافت میکنند، اما بخش خصوصی با کاهش ساعات کاری یا تعطیلی کامل مواجه شده است.
مهاجرت داخلی و فشار بر منابع
به نوشته آسوشیتدپرس بسیاری از شهروندان به مناطق شمالی کشور که کمتر هدف حملات قرار گرفتهاند، مهاجرت کردهاند. این امر فشار قابل توجهی بر منابع محلی، از جمله خدمات درمانی، وارد کرده است.
یک پزشک در رشت گفت تعداد بیماران تقریباً دو برابر شده و کمبود دارو بهویژه آنتیبیوتیکها به مشکلی جدی تبدیل شده است.
ریشههای بحران و تحریمها
در این گزارش به نقش تحریمهای آمریکا و جامعه بینالمللی در تشدید بحران اقتصادی اشاره شده است. بازگشت سیاست «فشار حداکثری» در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ و اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل، به گفته این گزارش، از عوامل کلیدی سقوط ارزش پول ملی ایران بوده است.
نگرانی از آینده؛ جنگ یا تثبیت حکومت؟
به نوشته تایمز اسرائیل، شهروندان ایرانی با احساسات متناقضی نسبت به جنگ مواجهاند. برخی آن را فرصتی برای تغییر میدانند، در حالی که دیگران نگراناند که در صورت توافق سیاسی، حکومت در موقعیتی قدرتمندتر تثبیت شود.
یک شهروند گفت: «ما به جایی رسیدهایم که حاضر هستیم جنگ را تحمل کنیم، فقط به امید رهایی.»
در مقابل، یک پزشک هشدار داد: «اگر توافقی حاصل شود، ممکن است با جمهوری اسلامی قویتر مواجه شویم.»
«نه رویا، نه شادی»
در پایان این گزارش، یکی از ساکنان ایران وضعیت کنونی را اینگونه توصیف میکند: «هیچ نشانهای از امید نیست؛ نه رویا، نه شادی. نگرانی درباره آینده همهچیز را در برگرفته است.»
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، شامل شش حزب، حمله پهپادی به منزل نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، در شهر دهوک را محکوم کرد.
در بیانیه این ائتلاف آمده است که این حملات «تهدید امنیتی بزرگی برای اقلیم کردستان و بخشی از برنامههای مخرب رژیم جمهوری اسلامی ایران و دیگر دشمنان کردهای عراق با هدف تضعیف صلح و ثبات امنیتی اقلیم کردستان است.»
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران اشاره کرد که رژیم ایران طی یک ماه گذشته، پیوسته اقلیم کردستان عراق را به «صحنه درگیریهای خود با آمریکا و اسرائیل تبدیل کرده است.»
بیانیه میگوید: در نتیجه این گلولهبارانها و مداخلات مرزی، خسارات انسانی و مادی قابل توجهی به مردم و نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان وارد شده است.»
این شش حزب خواستار آن شدند که دولت عراق و جامعه بینالمللی محدودیتهایی را برای این مداخلات مداوم یرقرار کنند و مانع از آن شوند که «جمهوری اسلامی بیش از این امنیت اقلیم کردستان را تهدید کند.»
پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال و گزارش برخی از رسانهها در ایران از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها و انفجارها در تهران و چندین شهر دیگر در بامداد یکشنبه و شامگاه شنبه حکایت دارد.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها در هشترود در استان آذربایجان شرقی و مرودشت در استان فارس در بامداد یکشنبه خبر دادند.
یک مخاطب هم نوشت در اولین ساعت بامداد یکشنبه صدای انفجار در شهرک «پیامبر اعظم» بندر عباس شنیده شد و ساکنان آن به خیابانها آمدند.
شهروند دیگری هم در پیام خود از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار در بندر عباس خبر داد.
مخاطب دیگری نیز نوشت که شامگاه شنبه، صدای پرواز جنگنده در ارتفاع پایین و انفجار شدید در گلشهر کرج شنیده شد.
در پیام یک مخاطب هم به شنیده شدن صدای انفجار مهیبی در محدوده اوین و یکی از کوچههای ۲۴ متری سعادتآباد تهران در شامگاه شنبه اشاره شده است.
همچنین بر اساس پیامهای مخاطبان، شامگاه شنبه در منطقه ۱۵ تهران، محله مسعودیه، صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار شدید شنیده شد. در محدوده نوبنیاد در تهران نیز دو انفجار شدید رخ داد و دود غلیظی مشاهده شد. همچنین انفجار مهیبی در شهرک اندیشه به گوش رسید.
در همین ارتباط، وحیدآنلاین تصاویری از سهروردی شمالی، پادگان مسعودیه، اطراف رادیو و تلویزوین حکومتی، پارچین، خجیر، کوهک درتهران را منتشر کرد.
در کرج هم صدای انفجار شدید در فردیس، مهرشهر، فاز چهار مهرویلا ومحدوده گلشهر شنیده شد.
در همین حال، برخی از رسانههای ایران از پرواز جنگندهها در آسمان تهران، تبریز، شیراز، بندرعباس، اصفهان و بوشهر و شنیده شدن صدای انفجار در این شهرها خبر دادند.
همچنین بر اساس این گزارشها، صدای بمباران شدید در قلعه حسنخان (شهرقدس) شنیده شد و پس از آن، برق در این منطقه قطع شد.
استانداری خوزستان هم اعلام کرد منبع آب ذخیره ۱۰ هزار متر مکعبی شهر هفتکل هدف حمله قرار گرفت و گفت منابع دیگر فعال است و مشکلی در تامین آب شرب وجود ندارد.