ناخدا ناصر میمند، نخستین فرمانده اسکادران زیردریایی‌های ارتش دریایی شاهنشاهی ایران، در حاشیه سی‌پک به سمیرا قرایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت برخی در ایران از حمله به کشور ناراحت‌اند، اما به‌گفته او «هدف، ایران نبوده بلکه جمهوری اسلامی بوده است».

او افزود برخی با نگاه احساسی با این موضوع برخورد می‌کنند و برنامه آمریکا و اسرائیل برای نابودی ساختار جمهوری اسلامی را تأیید نمی‌کنند.

میمند همچنین گفت اقداماتی که شاید در سال‌ها ممکن نبود، در مدت کوتاهی انجام شده، اما مرحله اصلی پس از این تحولات است و ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ به‌دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی نباشد.