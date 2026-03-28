شاهزاده رضا پهلوی در حمایت از شیرین عبادی: بابت ایفای وظیفه ملی از شما قدر دانم
شاهزاده رضا پهلوی در بیانیهای، از شیرین عبادی و دیگر اعضای «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» در برابر آنچه «حملات سخیف و شریرانه» در روزهای اخیر خوانده، حمایت کرد.
او در این بیانیه با اشاره به فشارها و توهینها علیه عبادی و دیگر اعضای این کمیته، از آنان بهدلیل «ایستادن در کنار اکثریت ملت ایران» و ایفای «وظیفه ملی» قدردانی کرد و گفت این کمیته، تا زمانی که «در چارچوب منافع ملی» فعالیت کند، از حمایت و اعتماد او برخوردار خواهد بود.
پهلوی ترکیب این کمیته را «نمونهای از گونهگونی در عین اتحاد» توصیف کرد و افزود حمله به اعضای آن از سوی افرادی که بهگفته او «مدام از تکثرگرایی، گفتوگو و اتحاد سخن میگویند»، نشاندهنده «دورویی و استاندارد دوگانه» است.
او همچنین تاکید کرد که ملت ایران «به این دشمنیها وقعی نمینهد» و «مصمم، متحد و استوار» در مسیر آنچه «پیروزی انقلاب شیروخورشید و اجرای عدالت» نامید، پیش میرود.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح، در هفتههای گذشته به عنوان مسئول کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی اعلام شد. شاهزاده پهلوی تشکیل این کمیته را در آخرین روزهای اسفند سال گذشته اعلام کرد و گفت که این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب برای اجرای عدالت پس از براندازی جمهوری اسلامی است.
در روزهای گذشته گروهی از فعالان اجتماعی، حامیان جمهوری اسلامی و مخالفان شاهزاده رضا پهلوی با انتشار نامهای خطاب به کمیته صلح نوبل خواستار بازپسگیری این جایزه از شیرین عبادی شدند.