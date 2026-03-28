فرانسه طرح بمبگذاری مقابل بانک آمریکایی در پاریس را خنثی کرد
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای پلیس فرانسه فردی را که قصد فعالسازی یک وسیله انفجاری مقابل شعبه بانک آمریکا در پاریس داشت، پیش از هرگونه اقدام دستگیر کردند و از وقوع یک حمله احتمالی جلوگیری شد. این حمله با استفاده از یک دستگاه انفجاری برنامهریزی شده بود.
با این حال، واکنش سریع نیروهای امنیتی مانع اجرای نقشه مهاجم شد و امنیت منطقه تامین شد.
مقامهای فرانسوی تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت فرد بازداشتشده یا انگیزه احتمالی او منتشر نکردهاند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.