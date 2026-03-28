اطلاعیه ارتش اسرائیل درباره حملات به زیرساختهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی
ارتش اسرائیل اعلام کرد با بیش از ۵۰ هواپیما در سه منطقه ایران، کارخانههای برنامه سلاح هستهای و سایتهای تولید تسلیحات از جمله کارخانه آب سنگین اراک و سایتی در یزد را هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حمله در سه موج انجام شد و سایتهای وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، تاسیسات تولید قطعات موشک بالستیک و کارخانههای مرتبط با برنامه هستهای هدف قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات ضربهای مرکب به توان تولیدی جمهوری اسلامی در برنامه موشکی و برنامه سلاح هستهای وارد کرده و عملیات برای تعمیق این ضربه ادامه دارد.