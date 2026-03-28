انفجارهای شدید و پیدرپی در آسمان پارچین
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، انفجارهای شدید و پیدرپی در آسمان پارچین در شامگاه ۸ فروردین را نشان میدهد.
در این ویدیو، شهروند همراه با صدای انفجارها، «جاویدشاه» میگوید.
چند منبع آگاه به شبکه خبری سیبیاس نیوز گفتند که کشورهای اروپایی متحد واشینگتن به صورت علنی و خصوصی به دیپلماتهای آمریکایی گفتهاند که روسیه به شکل مستقیم و ملموس به حملات نظامی جمهوری اسلامی کمک میکند و این کمک فراتر از آن چیزی است که آمریکا به صورت علنی اظهار کرده است.
بر اساس این گزارش، اروپاییها همچنین همچنان استدلال میکنند که به دلیل همکاری بین مسکو و تهران، جنگ اوکراین با جنگ علیه جمهوری اسلامی در هم تنیده است.
یک مقام بریتانیایی به سیبیاس نیوز گفت که همکاری دفاعی روسیه و ایران در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است و پیشرفتهای فناوری ایران اکنون در حملات در خاورمیانه مشهود است.
بریتانیا بر این ارزیابی است که ایران نه تنها پهپادهای شاهد را به مسکو منتقل کرده تا در میدان نبرد اوکراین مورد استفاده قرار گیرد، بلکه دانش فنی تولید را نیز به روسیه منتقل کرده که به جمهوری اسلامی کمک کرده توانایی خود در جنگ پهپادی را بهبود بخشد.
این مقام بریتانیایی نتوانست انتقال اخیر تجهیزات از روسیه به ایران را تایید کند.
چندین منبع، از جمله یک مقام ارشد آمریکایی با دانش مستقیم، اوایل جنگ علیه جمهوری اسلامی به سیبیاس نیوز گفتند که روسیه اطلاعات مربوط به موقعیتهای آمریکا در خاورمیانه را به تهران ارائه میدهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه گفت که روسیه حمایت اطلاعاتی به تهران ارائه میدهد تا «آمریکاییها را بکشد.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد برای سومین بار در روز جمعه موج گستردهای از حملات را علیه دهها زیرساخت متعلق به حکومت ایران در مناطق مختلف تهران تکمیل کرده است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این حملات ساعتی پیش پایان یافته و جزییات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
همزمان، شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند در مناطق مختلف تهران از جمله شرق، شمالشرق و غرب، صدای انفجارهای شدید شنیده شده است.
بر اساس پیامهای دریافتی، در منطقه ۱۵ تهران و محله مسعودیه صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار شدید گزارش شده است. یکی از مخاطبان اعلام کرد ساعت ۲۲:۵۳ در محدوده نوبنیاد دو انفجار شدید رخ داده و دود غلیظی مشاهده شده است.
خبرگزاری صداوسیما نیز از حمله به نقطهای در خیابان سهروردی در شامگاه شنبه خبر داد. همچنین گزارشهایی از وقوع انفجار در محدوده اکباتان، جنتآباد، پالیزی، و محلههای مسعودیه و خسروپروز در مناطق ۱۵ و ۲۱ تهران منتشر شده است.
گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از بروز اختلافات جدی میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، درباره نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور است.
پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه پاسداران در مورد افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه، نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت هشدار داده است.
به گفته منابع آگاه، او تاکید کرده است که بدون برقراری آتشبس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل روبهرو خواهد شد.
در این میان، پزشکیان همچنان خواستار بازگرداندن اختیارات اجرایی و مدیریتی به دولت شده است. این درخواست نیز مخالفت صریح وحیدی را به دنبال داشته است. فرمانده سپاه پاسداران در مقابل انتقادهای پزشکیان، اجرا نشدن اصلاحات ساختاری بهدست دولت پیش از آغاز درگیریها را عامل وضعیت فعلی دانسته است.
در روزهای گذشته رسانههای اسرائیلی به نقل از مقامهای این کشور درباره نشانههایی از شکاف میان قوای مختلف در ساختار حاکمیت ایران خبر داده بودند.
۲۴ اسفند روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت: «نشانههایی از شکاف در رژیم ایران دیده میشود. ما اکنون در حال ایجاد شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم هستیم اما در نهایت، همهچیز به مردم ایران بستگی دارد.»
رسانه اسرائیلی واینت نیز ۱۹ اسفند گزارش مشابهی از بروز شکاف داخلی درون ساختار حاکمیت ایران خبر داد.
جنگ در حالی وارد هفته پنج خود میشود که به تدریج آثار اقتصادی آن خود را در سطوح پایین جامعه نشان میدهد. گزارشها از شهرهای بزرگ نشان میدهد که اکثریت دستگاههای خودپرداز فاقد پول نقد هستند، خودپردازها کار نمیکنند یا بهطور فیزیکی از دسترس شهروندان خارج شدهاند، و خدمات بانکی آنلاین برای چند بانک اصلی، از جمله بانک ملی بهطور ادواری متوقف میشود.
از سوی دیگر، پیامهای دریافتی از سوی تعدادی از کارمندان دولت حکایت از این دارد که حقوق و مزایای بخشهای گستردهای از حقوقبگیران در سه ماه گذشته بهطور منظم پرداخت نشده است.
ناظران معتقدند این اختلاف نظر در هسته مرکزی قدرت، نشاندهنده بنبستی است که جمهوری اسلامی در توازن میان سیاستهای نظامی و بقای اقتصادی با آن دست به گریبان است.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز شنبه ۸ فروردینماه در شهر لاهه هلند، گروهی از ایرانیان در ادامه تجمعات و راهپیماییهای خارج کشور، گردهم آمدند.
حاضران در این تجمع با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.
