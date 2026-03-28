ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت زندگی در جزیره خارک به روال عادی در جریان است.

رضایی تصریح کرد هرگونه حمله به جزیره خارک با پاسخی قاطع روبه‌رو خواهد شد و هر کس به این جزیره حمله کند، زنده بازنخواهد گشت.

جزیره خارک، یک منطقه راهبردی برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که تقریبا تمام نفت صادراتی از این منطقه بارگیری می‌شود.

ساکنان این جزیره را به‌جز جمعیت بومی که در بخش بسیار کوچکی از آن ساکن هستند، نیروهای مسلح و کارکنان صنعت تشکیل دادند. ۲۲ اسفند نیروهای آمریکایی حمله هوایی گسترده‌ای در محل استقرار نیروهای مسلح جزیره خارک انجام دادند.

گزارش شده دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن برای کنترل تنگه هرمز، از نیروی زمینی در جزیره خارک استفاده خواهد شد.