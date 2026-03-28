خبرگزاری سپاه: برخی نهادها در فوریت درحال بررسی خروج از انپیتی هستند
خبرگزاری سپاه پاسداران، تسنیم، نوشت که برخی نهادها در جمهوری اسلامی با فوریت در حال بررسی موضوع خروج از انپیتی هستند و این جمعبندی در حال قطعی شدن است که هیچ دلیلی برای باقی ماندن در این معاهده وجود ندارد.
پیشتر محمد مخبر، مشاور علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در ایکس نوشت گزارشهای سیاسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی درباره محکوم نکردن حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی میتواند کشور را به تصمیماتی غیرقابل بازگشت برساند.
همزمان طرح سهفوریتی «حمایت از حقوق هستهای» با محورهای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری و به معاونت قوانین ارجاع شد.