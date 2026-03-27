به گفته دو فرد آگاه، امارات قصد دارد نیروی دریایی خود را برای این منظور اعزام کند.

یکی از این افراد گفت تمرکز بر ایجاد گسترده‌ترین نیروی بین‌المللی ممکن است و هدف، ورود به جنگ با ایران نیست. او افزود جمهوری اسلامی علیه اقتصاد جهانی وارد جنگ شده و کشورها باید در برابر آن بایستند.

امارات همچنین با بحرین در حال کار بر روی قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا برای هر نیروی آتی ماموریت قانونی فراهم شود، اما به گفته این منبع، روسیه و چین ممکن است با این اقدام مخالفت کنند.