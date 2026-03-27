خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داد در صورت ورود آمریکا به عملیات زمینی، حکومت ایران اقدام مشابهی انجام خواهد داد.

این مقام امنیتی که نامش فاش نشده گفت: «وارد شدن آمریکا به فاز عملیات زمینی، به معنای آن است که متقابلا ایران نیز اجازه و مشروعیت اقدام مشابه را با هدف دفع منشا تهدید خواهد داشت.»

پیشتر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفته است که اعزام نیروهای آمریکایی به منطقه با هدف فراهم کردن «بیشترین فرصت برای تعدیل شرایط» انجام می‌شود.